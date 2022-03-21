Доллар вторую сессию подряд в плюсе, однако рубль не оставляет попыток пройти отметку в 101. После открытия торгов на Мосбирже в понедельник курс доллара стабилизировался в районе 105 руб. При этом формально доллар к середине дня торговался в плюсе, демонстрируя укрепление второй день, тогда как до пятницы снижался шесть сессий подряд. В утренние часы понедельника рубль успел обновить очередной максимум, однако пока российская валюта встречает сопротивление вблизи уровня 101.

Сегодняшнее возобновление торгов на рынке ОФЗ оказалось умеренно-оптимистичным (кривая доходности сложилась в реалиях текущих ставок, короткий конец кривой не вышел за пределы 19-20%, а в целом доходности на уровне 14-20%), что оказывает определенную поддержку и рублю. Однако об окончательных итогах сегодняшних торгов можно будет судить лишь к закрытию основной сессии.

Определенное влияние на ход валютных торгов может оказать информация по новому пакету санкции от ЕС, однако здесь основное значение будет иметь решение в отношении эмбарго на импорт российской нефти.

Бюджетный канал и наличные позволяют банкам наращивать депозиты в ЦБ. Дефицит ликвидности в банковской системе продолжает сокращаться и на утро понедельника составил чуть выше 2 трлн руб. (на пике в начале марта дефицит поднимался до 7,0 трлн руб.). Сокращения дефицита в пятницу стало результатом увеличения объема ликвидности банков на депозитах ЦБ с фиксированной ставкой. Банки увеличивают размещение средств на этом инструменте, после того как регулятор на прошедшей неделе сократил лимит по аукционным депозитам до 1 трлн руб.

В свою очередь, приток средств на депозиты в ЦБ происходит за счет положительного сальдо ликвидности по каналу наличных денег и бюджета. С начала марта сальдо наличных уже практически вышло "в ноль", хотя всю первую неделю месяца клиенты лишь забирали средства. По бюджетному каналу с начала марта пришло 2,1 трлн руб., при этом привлечение средств от Федерального казначейства обеспечило чистый приток средств лишь на сумму чуть более 0,8 трлн руб.

В понедельник ЦБ проводит три аукциона РЕПО — на 1 день (с лимитом 3 трлн руб.), 1 мес. и 1 год (с лимитами по 100 млрд руб.). Спрос на однодневном аукционе составил 1,7 трлн руб., что стало минимумом для аукциона o/n с 9 марта.

Отметим, что накануне ЦБ опубликовал данные по средней максимальной депозитной ставке в крупнейших банках. Индикативная ставка составила 20,51% годовых, ожидаемо превысив максимум декабря 2014 г. в 15,64%.