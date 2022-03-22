Возобновление торгов по ОФЗ. Итоги первого торгового дня после длинного перерыва оказались позитивными. Существенного падения ОФЗ не произошло.

Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, опустился всего на 5,5%. Масштаб снижения мог бы быть гораздо более значительным. Так, после аукциона открытия потери индекса составляли 9,4%.

Оборот торгов ОФЗ составил 13,8 млрд руб. (2,6 млрд руб. на аукционе открытия). Это совсем незначительные цифры. Средние обороты до трехнедельного перерыва составляли около 20 млрд в день.

Сделки с облигациями заключили 91 профучастник и 82 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия — 16%.

Невысокие обороты связаны с отсутствием нерезидентов, которым запрещено продавать ОФЗ. Их доля в общей структуре держателей порядка 19% или 3 трлн руб. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.

По итогам понедельника доходности выпусков ОФЗ составили:

∙ 16,6% по самому короткому выпуску с погашением через 4 месяца

∙ 15,3% по трехлетним выпускам

∙ 14,6% по пятилетним выпускам

∙ 13,6% по десятилетним выпускам

Ставки по коротким выпускам не привлекают, а вот длинные бумаги позволяют зафиксировать повышенную доходность на долгосрочном горизонте. Напомню, что в рамках прогноза ЦБ РФ в 2024 г. инфляция в России снизится до 4%.

Были в понедельник и выпуски, которые выросли в цене. В первую очередь это инфляционные линкеры (ОФЗ-ИН). Обороты в них были невысокими, однако их рост показателен — инвесторы инвестируют в эти бумаги с целью защиты от инфляции.

Покупал ли ЦБ? До открытия торгов Банк России анонсировал покупки ОФЗ с целью ограничения рисков для финансовой стабильности. Во многих выпусках в биржевых стаканах были замечены заявки на огромные объемы, несопоставимые с дневными оборотами. Вероятно, это были как раз заявки регулятора.

Учитывая объемы торгов и достигнутые уровни, ЦБ, скорее всего, вообще практически не покупал ОФЗ на баланс. Стоило ему только обозначить свое присутствие, как желание распродавать облигации ушло — отличная превентивная мера. Естественно, при наличии нерезидентов просадка ОФЗ была бы более существенной.

Корпоративные облигации пока не запустили, но после возобновления торгов из-за отсутствия в них поддержки со стороны Банка России спреды по доходности к ОФЗ будут очень высокими. Это способно привести к локальному перетоку инвесторов из гособлигаций в более высокодоходные корпоративные бумаги. В первую очередь это могут быть облигации надежных госкомпаний.

Режим торгов. Во вторник по ОФЗ пройдет аукцион открытия в 9:50-10:00 МСК. Основная сессия продлится с 10:00 до 18:40 МСК. На валютном и срочном рынках торги будут проходить в прежнем режиме.

По акциям торги пока не возобновляются, однако, учитывая успешный старт на долговом рынке, можно предположить, что вскоре запустят сессию и в наиболее ликвидных российских фишках. Если в ОФЗ поддержку оказывали заявки на покупку от ЦБ, то по акциям участники рынка ждут объемы от Минфина РФ (ФНБ).

На мой взгляд, из-за отсутствия нерезидентов драматичного падения российских акций не произойдет. Торги могут проходить по сценарию гособлигаций: сначала снижение на маржин-коллах, а затем поступательное восстановление. Скопился значительный навес тех, кто готов покупать акции с целью защитить капитал от инфляционных рисков.

Не удивлюсь, если после возобновления торгов индекс МосБиржи достаточно быстро окажется в плюсе относительно 25 февраля. В его структуре 50% приходится на Газпром, Новатэк, Норникель, Лукойл, Татнефть и Роснефть. Все эти бумаги имеют шансы вырасти от уровней предыдущего закрытия.

Ралли в нефти. Фьючерсы Brent в понедельник выросли на 6,6%, до $115,6. Сегодня с утра котировки уже выше $118. За четыре торговых сессии пройден путь наверх в $20. Амплитуда колебаний остается экстремально высокой.

Главным драйвером волны роста в нефти являются опасения участников по поводу поставок из России. Однако риски лежат не на стороне российских компаний как поставщиков, а на покупателях, которые обсуждают возможность введения очередных санкций. В первую очередь речь идет о европейских странах.

Кроме того, власти Саудовской Аравии заявили о том, что не могут гарантировать бесперебойные поставки нефти на мировой рынок в свете нападений хуситов на нефтяные объекты. Ранее о ракетном обстреле саудовской территории заявили йеменские повстанцы, атаковавшие хранилища и НПЗ Saudi Aramco.

Получается, что сейчас под риском оказались поставки сразу двух крупнейших нефтепроизводителей. В такой ситуации разгон котировок Brent выглядит логичным. Нельзя исключать повторного заскока выше $125.

Что касается цены реализации российской Urals, то этот сорт по-прежнему торгуется дисконтом более $15 к Brent, однако это все равно очень высокие уровни, располагающие к росту акций российских нефтяников после возобновления торгов.

На валютном рынке рубль сдержанно реагирует на внешний фон. Курс USD/RUB стабилизировался в районе 104-105. Его нельзя назвать в полной мере рыночным, учитывая введенные ограничения и обязанность экспортеров продавать 80% выручки. Тем не менее стабилизация валютного курса — это то, что необходимо для нормализации экономической ситуации. Например, из-за сильных скачков многие импортеры в ежедневном режиме вынуждены были пересматривать ценники на продукцию. Снижение волатильности увеличит предсказуемость бизнес-процессов, снизит инфляционные ожидания.

Бумаги в фокусе

∙ Энел Россия. Итальянская энергетическая компания Enel, контролирующая 56,4% Энел Россия, готовится уйти из страны в течение нескольких месяцев. Она уже начала сокращать свое присутствие в России и находится в процессе продажи активов тепловой генерации, заявил генеральный директор компании Франческо Стараче в эфире Bloomberg TV. В данный момент нет информации, кто может выступить покупателем мощностей Энел Россия. Стратегия компании, в том числе по дивидендам, в случае подтверждения новостей об уходе Enel, вероятно, будет пересмотрена.

∙ РУСАЛ. Австралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. РУСАЛ контролирует 20% в австралийском производителе глинозема Queensland Alumina. Кроме того, ранее Rio Tinto, контролирующая 80% Queensland Alumina, объявила о разрыве всех связей с российским бизнесом. А 1 марта РУСАЛ сообщил о приостановке работы на Николаевском глиноземном заводе на Украине. По итогам 2021 г. он обеспечил 21,3% совокупного производства глинозема РУСАЛом.

В совокупности поставки глинозема могут снизиться примерно на 2489 тыс. тонн — это 30% от объема производства. В 2021 г. РУСАЛ закупил 836 тыс. тонн глинозема и продал 1677 тыс. тонн, компания выступала нетто-экспортером. РУСАЛ может снизить объемы продаж третьим лицам, чтобы обеспечить собственные потребности в сырье, снижая негативный эффект от санкционных ограничений. Таким образом, можно будет покрыть чуть более 30% от выпадающих объемов. Из-за прекращения поставок сразу с двух заводов компании, вероятно, придется закупать глинозем на мировом рынке по более высоким ценам. Это должно оказать давление на рентабельность производства.

∙ В США квартальные отчеты опубликуют: Adobe, Carnival Corporation и др.

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 2,4% и находится около уровня $118,4.