Удачный старт по ОФЗ, в акциях будет то же самое?
Возобновление торгов по ОФЗ. Итоги первого торгового дня после длинного перерыва оказались позитивными. Существенного падения ОФЗ не произошло.
Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, опустился всего на 5,5%. Масштаб снижения мог бы быть гораздо более значительным. Так, после аукциона открытия потери индекса составляли 9,4%.
Оборот торгов ОФЗ составил 13,8 млрд руб. (2,6 млрд руб. на аукционе открытия). Это совсем незначительные цифры. Средние обороты до трехнедельного перерыва составляли около 20 млрд в день.
Сделки с облигациями заключили 91 профучастник и 82 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия — 16%.
Невысокие обороты связаны с отсутствием нерезидентов, которым запрещено продавать ОФЗ. Их доля в общей структуре держателей порядка 19% или 3 трлн руб. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.
По итогам понедельника доходности выпусков ОФЗ составили:
∙ 16,6% по самому короткому выпуску с погашением через 4 месяца
∙ 15,3% по трехлетним выпускам
∙ 14,6% по пятилетним выпускам
∙ 13,6% по десятилетним выпускам
Ставки по коротким выпускам не привлекают, а вот длинные бумаги позволяют зафиксировать повышенную доходность на долгосрочном горизонте. Напомню, что в рамках прогноза ЦБ РФ в 2024 г. инфляция в России снизится до 4%.
Были в понедельник и выпуски, которые выросли в цене. В первую очередь это инфляционные линкеры (ОФЗ-ИН). Обороты в них были невысокими, однако их рост показателен — инвесторы инвестируют в эти бумаги с целью защиты от инфляции.
Покупал ли ЦБ? До открытия торгов Банк России анонсировал покупки ОФЗ с целью ограничения рисков для финансовой стабильности. Во многих выпусках в биржевых стаканах были замечены заявки на огромные объемы, несопоставимые с дневными оборотами. Вероятно, это были как раз заявки регулятора.
Учитывая объемы торгов и достигнутые уровни, ЦБ, скорее всего, вообще практически не покупал ОФЗ на баланс. Стоило ему только обозначить свое присутствие, как желание распродавать облигации ушло — отличная превентивная мера. Естественно, при наличии нерезидентов просадка ОФЗ была бы более существенной.
Корпоративные облигации пока не запустили, но после возобновления торгов из-за отсутствия в них поддержки со стороны Банка России спреды по доходности к ОФЗ будут очень высокими. Это способно привести к локальному перетоку инвесторов из гособлигаций в более высокодоходные корпоративные бумаги. В первую очередь это могут быть облигации надежных госкомпаний.
Режим торгов. Во вторник по ОФЗ пройдет аукцион открытия в 9:50-10:00 МСК. Основная сессия продлится с 10:00 до 18:40 МСК. На валютном и срочном рынках торги будут проходить в прежнем режиме.
По акциям торги пока не возобновляются, однако, учитывая успешный старт на долговом рынке, можно предположить, что вскоре запустят сессию и в наиболее ликвидных российских фишках. Если в ОФЗ поддержку оказывали заявки на покупку от ЦБ, то по акциям участники рынка ждут объемы от Минфина РФ (ФНБ).
На мой взгляд, из-за отсутствия нерезидентов драматичного падения российских акций не произойдет. Торги могут проходить по сценарию гособлигаций: сначала снижение на маржин-коллах, а затем поступательное восстановление. Скопился значительный навес тех, кто готов покупать акции с целью защитить капитал от инфляционных рисков.
Не удивлюсь, если после возобновления торгов индекс МосБиржи достаточно быстро окажется в плюсе относительно 25 февраля. В его структуре 50% приходится на Газпром, Новатэк, Норникель, Лукойл, Татнефть и Роснефть. Все эти бумаги имеют шансы вырасти от уровней предыдущего закрытия.
Ралли в нефти. Фьючерсы Brent в понедельник выросли на 6,6%, до $115,6. Сегодня с утра котировки уже выше $118. За четыре торговых сессии пройден путь наверх в $20. Амплитуда колебаний остается экстремально высокой.
Главным драйвером волны роста в нефти являются опасения участников по поводу поставок из России. Однако риски лежат не на стороне российских компаний как поставщиков, а на покупателях, которые обсуждают возможность введения очередных санкций. В первую очередь речь идет о европейских странах.
Кроме того, власти Саудовской Аравии заявили о том, что не могут гарантировать бесперебойные поставки нефти на мировой рынок в свете нападений хуситов на нефтяные объекты. Ранее о ракетном обстреле саудовской территории заявили йеменские повстанцы, атаковавшие хранилища и НПЗ Saudi Aramco.
Получается, что сейчас под риском оказались поставки сразу двух крупнейших нефтепроизводителей. В такой ситуации разгон котировок Brent выглядит логичным. Нельзя исключать повторного заскока выше $125.
Что касается цены реализации российской Urals, то этот сорт по-прежнему торгуется дисконтом более $15 к Brent, однако это все равно очень высокие уровни, располагающие к росту акций российских нефтяников после возобновления торгов.
На валютном рынке рубль сдержанно реагирует на внешний фон. Курс USD/RUB стабилизировался в районе 104-105. Его нельзя назвать в полной мере рыночным, учитывая введенные ограничения и обязанность экспортеров продавать 80% выручки. Тем не менее стабилизация валютного курса — это то, что необходимо для нормализации экономической ситуации. Например, из-за сильных скачков многие импортеры в ежедневном режиме вынуждены были пересматривать ценники на продукцию. Снижение волатильности увеличит предсказуемость бизнес-процессов, снизит инфляционные ожидания.
Бумаги в фокусе
∙ Энел Россия. Итальянская энергетическая компания Enel, контролирующая 56,4% Энел Россия, готовится уйти из страны в течение нескольких месяцев. Она уже начала сокращать свое присутствие в России и находится в процессе продажи активов тепловой генерации, заявил генеральный директор компании Франческо Стараче в эфире Bloomberg TV. В данный момент нет информации, кто может выступить покупателем мощностей Энел Россия. Стратегия компании, в том числе по дивидендам, в случае подтверждения новостей об уходе Enel, вероятно, будет пересмотрена.
∙ РУСАЛ. Австралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. РУСАЛ контролирует 20% в австралийском производителе глинозема Queensland Alumina. Кроме того, ранее Rio Tinto, контролирующая 80% Queensland Alumina, объявила о разрыве всех связей с российским бизнесом. А 1 марта РУСАЛ сообщил о приостановке работы на Николаевском глиноземном заводе на Украине. По итогам 2021 г. он обеспечил 21,3% совокупного производства глинозема РУСАЛом.
В совокупности поставки глинозема могут снизиться примерно на 2489 тыс. тонн — это 30% от объема производства. В 2021 г. РУСАЛ закупил 836 тыс. тонн глинозема и продал 1677 тыс. тонн, компания выступала нетто-экспортером. РУСАЛ может снизить объемы продаж третьим лицам, чтобы обеспечить собственные потребности в сырье, снижая негативный эффект от санкционных ограничений. Таким образом, можно будет покрыть чуть более 30% от выпадающих объемов. Из-за прекращения поставок сразу с двух заводов компании, вероятно, придется закупать глинозем на мировом рынке по более высоким ценам. Это должно оказать давление на рентабельность производства.
∙ В США квартальные отчеты опубликуют: Adobe, Carnival Corporation и др.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 2,4% и находится около уровня $118,4.
https://1prime.ru/experts/20220322/836456699.html