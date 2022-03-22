Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают ралли последних дней, цены на большинство металлов также растут, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Президент Украины выразил готовность обсуждать вопросы Крыма и Донбасса с Россией, а Мосбиржа во вторник проведет торги ОФЗ с 9.50 до 18.50 мск.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначной динамики в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6%, на этот раз во главе с промышленным Dow Jones Industrial Average. Индикаторы скорректировались вниз от верхних полос Боллинджера дневных графиков (4480 пунктов для S&P 500, 14 030 пунктов для Nasdaq и 34 800 пунктов для Dow Jones), воспользовавшись "ястребиным" тоном главы ФРС Пауэлла на очередном выступлении. Пауэлл, в частности, заявил, что ничто не может помешать регулятору повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, а также в целом активно бороться с инфляцией. В целом на рынке давно готовились к сокращению стимулирующих мер ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% перед спокойным на макроэкономические события днем. Американские биржи приостановили повышение у линий среднесрочного нисходящего тренда, но если в ближайшие дни появятся благоприятные фундаментальные сигналы, импульс к росту может усилиться.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5% после данных об очередном ускорении производственной инфляции Германии в феврале. Во вторник вновь выступит глава ЕЦБ Лагард, которая накануне заявила, что политика регулятора будет отличаться от ФРС.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,5% после продолжительных выходных. Власти Японии при этом призывают жителей страны экономить электричество на фоне ухудшения отношений с Россией. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,86%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%. Китайский застройщик Evergrande сообщил, что не сможет в срок предоставить результаты аудита, а накануне торги его акциями на Гонконгской бирже были приостановлены.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 2% после скачка наверх на 7% накануне. Котировки продолжают движение в район максимумов текущего года 138,03 долл. и 129,42 долл. соответственно с ближайшими поддержками 115 долл. и 110 долл. соответственно. Рынок остается в напряженном состоянии на фоне рисков энергетического эмбарго России в том числе со стороны ЕС, хотя Германия в очередной раз дала понять о невозможности такого шага для её экономики. Беспокойства добавляют и перебои с поставками нефти из Саудовской Аравии. Из более будничных событий во вторник еженедельный отчет по запасам опубликует Американский институт нефти.

События дня:

• финансовые результаты X5 Retail Group за 2021 по МСФО (возможен перенос)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.15 мск)

• совет директоров Газпром нефти

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Рубль накануне незначительно изменился против доллара и евро, а утром укрепляется в пределах 0,5%, располагаясь в районе 103 руб. и 117 руб. соответственно. Первые за последние три недели торги ОФЗ в понедельник стартовали на умеренно оптимистичной ноте — цены отступили от внутридневных минимумов, а доходности от пиков, что произошло во многом благодаря действиям Банка России.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи во вторник не возобновятся, зато торги ОФЗ пройдут в стандартном режиме — с 9.50 до 18.50 мск. С учетом того, что значительных изменений на геополитическом или экономическом фронте не произошло, во вторник в целом, скорее всего, сохранится тенденция к умеренному уходу от риска. Цены на сырье продолжают расти и, значит, сохраняются повышенные инфляционные риски. В течение дня X5 Retail Group может опубликовать отчетность по МСФО за 2021 год, а Газпром нефть проведет совет директоров. Евраз при этом сообщил о возможности дефолта из-за блокировки французским банком долгового платежа.