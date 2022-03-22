На старте сессии рубль резко укрепился, но вскоре нивелировал этот импульс, перейдя к консолидации в небольшом плюсе к бивалютной корзине. Рубль продолжает демонстрировать низкую волатильность, почти не реагируя как на внутренние, так и на внешние драйверы.

В то же время российский долговой рынок ускорил восстановление. Индекс гособлигаций RGBI сегодня открылся вверх, после чего продолжил повышаться, отыграв почти все потери, образовавшиеся вчера на старте после трехнедельного перерыва.

Мировые рынки поначалу находились под давлением дорожающей нефти. Однако после нашего открытия она резко снизилась, вызвав восходящий импульс биржевых индексов. Инвесторы по-прежнему опасаются, что дорогое сырье замедлит рост экономики, а также ускорит инфляцию, что заставит центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Это окажет дополнительное давление на экономический рост.

На этом фоне насторожило вчерашнее заявление главы ФРС о том, процентная ставка может быть повышена американским регулятором сразу на 0,5 процентного пункта, если появится необходимость.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением растущего доллара. После старта российской сессии он стал сдавать позиции, благодаря чему в секторе произошла коррекция, некоторые представители вышли в плюс.