Валютный рынок: ужесточение риторики главы ФРС подтолкнуло индекс USD к недельным максимумам. Во вторник с открытия пара доллар/рубль торгуется на Мосбирже в узком коридоре — 104,0-104,3 руб., практически не демонстрируя изменений к уровню вчерашнего закрытия. На других валютных рынках EM минимальные изменения в паре с USD демонстрируют валюты Турции и Бразилии. В парах с валютами ЮАР, Индии и Мексики доллар снижается, отражая, во всей видимости, коррекцию индекса USD после укрепления накануне. Так, глава ФРС Дж. Пауэлл сообщил о готовности повышать ставку более агрессивно, и рынок заметно увеличил ожидания повышения на 50 б.п. уже на майском заседании. На этом фоне индекс доллара был близок во вторник утром к уровню 99 пунктов, куда в последний раз поднимался почти неделю назад, однако встретил сопротивление и скорректировался.

Отметим, что цены на нефть марки Brent в утренние часы были близки к 119,5 долл., обновив почти двухнедельный максимум на ожиданиях запрета ЕС на нефтяной импорт РФ и новостях об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Однако к середине дня котировки скорректировались ниже 113,5 долл.

Банки продолжают пополнять депозиты в ЦБ и начинают снижать свои депозитные ставки. В банковской системе РФ дефицит ликвидности сократился еще на 362,2 млрд руб., составив к утру вторника 1,7 трлн руб. Сокращение произошло как за счет снижения задолженности банков по операциям РЕПО с ЦБ (в понедельник банки привлекли 1,7 трлн руб. в РЕПО o/n против 2,0 трлн руб. в пятницу), так и за счет дальнейшего увеличения объема размещения на депозитах в ЦБ. В частности, остатки на депозитах пополнились благодаря перетоку средств с корсчетов, которые в результате этого сократились до минимума с первой половины января. Впрочем, помимо пополнения депозитов банки также успели сократить на 100 млрд руб. задолженность по депозитам Федерального казначейства. Все вместе удалось осуществить за счет сохранения притока средств по каналам наличных денег и бюджетных средств в банковскую систему. В совокупности приток наличных с 9-го марта уже превысил 1 трлн руб., а чистый приток по бюджетному каналу с начала марта составил более 2,1 трлн руб. Отметим, что, как результат, ряд крупнейших банков накануне понизили свои максимальные ставки по вкладам, которые теперь "ушли" ниже ключевой ставки ЦБ.

Несмотря на сокращение спроса на ликвидность, ЦБ не торопится сокращать лимит РЕПО o/n и повышает лимит на недельном аукционе. Регулятор пока не снижает лимит на однодневных аукционах РЕПО — 3,0 трлн руб. (хотя из этой суммы сегодня было привлечено лишь 1,4 трлн руб.). Одновременно ЦБ достаточно неожиданно повысил лимит на сегодняшнем недельном аукционе — до 5,05 трлн руб. (3,0 трлн руб. неделей ранее). Такая ситуация по-прежнему свидетельствует о сохранении неравномерного распределения ликвидности в банковской системе и, вероятно, даже среди крупных игроков.