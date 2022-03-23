Пара доллар-рубль завершила вчерашний день без значимых изменений, закрепившись под отметкой 105 руб. СМИ: бизнес взвинтил цены на товары из старых партий

Волатильность курса доллара во вторник заметно снизилась на фоне отсутствия негативных геополитических новостей. Глобальные валютные рынки также не показали значимой динамики в ожидании новых новостных триггеров (так, например, показатель DXY торговался в боковике, ожидая данные по PMI США). В результате рубль двигался, как свои ключевые аналоги, бразильский реал и индийская рупия, приближаясь к середине нашего целевого диапазона 100-105 руб. Отметим, что поддержку национальной валюте оказывало снижение 5-летних CDS на Россию, которые отступили к мартовским минимумам (1947 пунктов) на фоне того, что Германия выступает против эмбарго на российские энергоносители. Снижению странового риска также способствовала вчерашняя выплата Минфином купона по суверенным евробондам с погашением в 2029 году. Тем не менее, сдерживал рубль от более заметного укрепления откат цен на нефть Urals на фоне снижения потребления отечественных энергоносителей странами Запада.

Сегодня мы ожидаем продолжения консолидации пары доллар-рубль в диапазоне 100-105 руб. ввиду отсутствия значимых геополитических и экономических новостей. Отметим, что технически потенциал для укрепления рубля выглядит ограниченным.