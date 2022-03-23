Во вторник на мировых рынках отмечался рост оптимизма. Индекс развитых стран MSCI World вырос на 1%, а индекс развивающихся стран MSCI EM поднялся на 1,4%. Улучшению настроений способствовали заявления отдельных представителей ФРС США касательно денежно-кредитной политики. В частности, член Федреза Джеймс Баллард заявил о необходимости более быстрого повышения ключевой ставки с целью снижения инфляционного давления и достижения нейтральной монетарной политики. Таким образом, вполне вероятно, что на ближайшем заседании ЦБ регулятор может поднять ключевую ставку сразу на 0,5% и озвучить условия сокращения баланса. По итогам дня доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила расти, вплотную приблизившись к отметке 2,4%, обновив очередной максимум впервые с мая 2019 года. Индекс широкого рынка S&P500 (+1,1%) заметно укрепился, при этом рост показали все сектора за исключением нефтегазового.

По состоянию на утро среды оптимизм на мировых рынках сохраняется. Фьючерсы на американские и европейские индексы укрепляются, ключевые азиатские индексы подрастают. Котировки на товарных рынках торгуются в «зеленой» зоне.

Сегодня не ожидается публикаций значимой статистики или корпоративных новостей. Повлиять на рынок может выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в 15:00. Высокие цены на энергоносители продолжат придавливать глобальные темпы экономического роста и будут провоцировать инфляцию.

Мы не видим текущих сильных драйверов, способных оправдать текущий рыночный оптимизм и считаем, что он краткосрочен. В связи с чем, не исключаем исчерпания импульса роста мировых фондовых рынков и их перехода к снижению.