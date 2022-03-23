Цены на нефть во вторник замедлили рост. Котировки консолидировались в район $114-116 за баррель, но предпосылки для сохранения высокой волатильности сохраняются. Уровень неопределенности, связанный с российскими поставками, остается высоким. Риски по-прежнему смещены в сторону роста, что подтверждается подъемом локальных минимумов по фьючерсам Brent на младших таймфреймах. Сегодня с утра котировки подрастают.

ЕС обсуждает санкции на импорт нефти из России. Крупнейшие потребители не поддерживают эти меры, что способствовало замедлению ралли на вчерашней сессии. Наиболее радикальную позицию в вопросе эмбарго занимают прибалтийские страны и Польша. Тормозят процесс Германия и Нидерланды, которые пока не готовы отказаться от российских энергоресурсов.

По оценке S&P Global, Россия поставляет в Европу порядка 4,5 млн б/с жидких углеводородов. Это около 25% от всего нефтяного импорта ЕС. Причем по отдельным продуктам зависимость еще выше, например, доля дизельного топлива из РФ составляет 70%.

И для России, и для ЕС эмбарго на нефть может стать сильным ударом по экономике. При этом цены на нефть в этом сценарии могут подскочить очень сильно. Сейчас сложно оценить вероятность, будут ли предприняты какие-то конкретные меры. Во многом это будет зависеть от того, как долго будет продолжаться активная фаза российско-украинского конфликта. Чем быстрее будет заключено перемирие, тем ниже будет политическая поддержка подобных решений.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств под Новороссийском. По оценке Минэнерго, из-за ремонтных работ поставки могут снизиться на 1 млн б/с. Срок приостановки может составить до 1,5-2 месяцев. В наибольшей степени от сокращения поставок могут пострадать страны юга Европы. При этом речь не идет о полной потере. Часть объема поставок через КТК может быть перенаправлена с задержками по срокам и повышенными транспортными расходами.

Потенциальный объем выпадающих поставок соответствует 1% от мирового потребления. В текущих условиях это очень существенная доля, так что форс-мажор на КТК можно считать весомым аргументом в пользу сохранения высоких цен. При этом смесь КТК является альтернативой Urals. Так что спрос на последнюю может вырасти, а ценовой дисконт Urals к эталону Brent — сократиться. Кроме того, рост напряженности с поставками в Европе может усилить позиции политиков, выступающих против эмбарго на нефть из России.

Статистика от EIA по запасам будет опубликована сегодня в 17:30 по МСК. По оценке Американского института нефти, опубликованной вчера вечером, за неделю запасы нефти упали на 4,3 млн барр. Запасы бензина сократились на 0,6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0,9 млн барр. Такие данные указывают на сохранение сильного спроса, что дает повод ожидать сохранения высоких цен.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 1% к уровням предыдущего дня и торгуются в районе $116,7 за баррель.