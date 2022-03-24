После почти месячной паузы сегодня возобновятся торги российским акциями. На первом этапе будут допущены 33 из 43 бумаг индекса МосБиржи. Еще 10 бумаг пока остаются в режиме ожидания — это депозитарные расписки и акции иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России.

Режим торгов

9:50-10:00 МСК — аукцион открытия

10:00-13:40 МСК — торговый период

13:40-13:50 МСК — аукцион закрытия

На каких уровнях откроемся? Это самый популярный вопрос последних дней. И ответа на него ни у кого нет. Если в начале марта вместе с введением масштабных санкций казалось, что рынок ждет масштабное падение, включая даже бумаги экспортеров, то сейчас, на мой взгляд, консенсус начал сводиться к более умеренному давлению внешних факторов на российские акции.

Торги на рынке разделятся на части. Из допущенных к торгам 33 бумаг 18 в той или иной степени связаны с добычей или экспортом, а 15 — ориентированы на внутренний рынок. Некоторые бумаги могут открыться на планках, которые позже раздвинут, возможны дискретные аукционы. Но ряд фишек наверняка вырастут.

В связи со стартом торгов по акциям возобновляется расчеты Индекса МосБиржи (IMOEX) и РТС. Ценные бумаги, входящие в индексы, торги которыми не возобновятся 24 марта, будут учитываться в индексах по ценам закрытия 25 февраля.

Факторы поддержки рынка

- Покупки со стороны Минфина РФ — анонсирована программа на 1 трлн руб.

— Отсутствие продаж нерезидентов. В 2021 г. их доля в обороте рынка акций на Мосбирже была 48%

— Психология: если будут покупки Минфина или даже хотя бы крупные заявки (как у ЦБ в ОФЗ), то желание продавать у многих исчезнет

— Выросшие цены на сырьевые товары

— Прошедшее ослабление рубля

— Стремление инвесторов купить акции, чтобы сберечь средства от инфляции

— Позитивный старт торгов в ОФЗ. Доходности оказались ниже, чем ожидалось. Вся кривая гособлигаций находится под ключевой ставкой 20%

Факторы в пользу падения

- Общее ухудшение внешнего фона и санкции

— Выросшие процентные ставки

— Маржин-коллы, из-за которых будет большой навес заявок на продажу

Повторение сценария по ОФЗ. В среду мы заметили, что после относительно позитивного старта торгов по гособлигациям, когда они сначала упали, а затем начали уверенно восстанавливаться, абсолютное большинство экспертов и аналитиков теперь склоняется к тому, что сценарий с ОФЗ повторится и в акциях. Уверенность участников рынка в таком раскладе может привести к тому, что никакого сильного падения не будет. Тут я даже не говорю о том нерыночном обвале, который произошел с российским бумагами в Лондоне на LSE. Этот вариант выглядит нереальным. Но даже просто сильное падение индекса МосБиржи на 20% или более вызывает много сомнений.

Акции экспортеров типа Норникеля, Газпрома или РУСАЛа вообще могут вырасти. При этом обвала в Сбербанке, например на 40-50% из-за санкций в отношении банковского сектора, также может не быть.

Из-за отсутствия нерезидентов и ожиданий помощи от ФНБ гигантского навеса продавцов не должно быть. Есть только маржин-коллы, давление со стороны которых едва ли будет сильнее, чем утром 24 февраля.

Из-за новых правил, законов и ряда ограничений теперь возникает вопрос вообще в целесообразности продажи российских акций. Ребалансировка портфелей — да, полностью логична и обеспечит значительный обороты в первые дни торгов. Но массовый выход инвесторов-резидентов с рынка сложно представить. Если сейчас продать все акции, то альтернативных точек приложения капитала, которые могли бы защитить от инфляции, не так уж и много.

Газ за рубли. Президент России распорядился перевести расчеты по оплате российского природного газа, поставляемого в так называемые «недружественные страны», на рубли. Всем зарубежным потребителям предоставят возможность совершать необходимые операции и будет создана прозрачная процедура проведения платежей, включая приобретение рублей на российском внутреннем валютном рынке.

Учитывая зависимость европейских стран от газа из РФ, они вынуждены будут перейти на новые правила игры. Поставки в Европу в зависимости от стремительно меняющихся цен можно оценить около $60-80 млрд в год. Курс рубля после выхода новостей резко укрепился. Закрытие по паре USD/RUB проходило на 97,7. Шансы на снижение в наш целевой диапазон 90-95 остаются высокими.

Сейчас Газпром обязан продавать 80% валютной выручки в трехдневный срок. Что поменяется с переходом на расчеты в рублях? Теперь эту валюту будут продавать за рубли «недружественные страны», транзакционные издержки — на них. Но в целом общий баланс сил на валютном рынке, скорее всего, не поменяется.

После заявления президента по газу произошел локальный всплеск роста по широкому списку commodities. Сильнее остальных подскочили цены на газ в Европе и фьючерсы Brent. На мой взгляд, эта реакция в большей степени эмоциональная и при прочих равных будет непродолжительной.

Итоги торгов по ОФЗ. В среду по индексу гособлигаций RGBI прошло умеренное снижение на 0,6%. При этом продолжили падать торговые объемы. Обороты сократились до 7,1 млрд руб. Это почти в три раза ниже среднедневных значений января-февраля.

Бумаги в фокусе

Распадская. Компания опубликовала неплохой отчет за 2021 г., но при этом совет директоров не принял решение о выплате дивидендов. В связи с текущей геополитической ситуацией в компании не считают, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам бизнеса и ее акционеров. Это решение позволит обеспечить запас ликвидности в период нестабильной геополитической ситуации, говорится в пресс-релизе Распадской. На наш взгляд, выплата дивидендов не отменена, а скорее отложена до нормализации ситуации.

Куйбышевазот. 17,4 руб. на одну обыкновенную акцию и 17,4 руб. на одну привилегированную предложил выплатить совет директоров компании в качестве итогового дивиденда за 2021 г.

По котировкам бумаг на 25 февраля дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 6%, по привилегированным — 5,7%.

К торгам на первом этапе не допустили депозитарные расписки и российские компании, зарегистрированные в других странах. Это бумаги Глобалтранса, Headhunter, Ozon, Петропавловска, TCS Group, VK, X5 Group, Fix Price Group.

Что важно, вчера вышло решение Банка России о том, что российские биржи сохранят как минимум до 1 января 2023 г. листинг ценных бумаг иностранных компаний российского происхождения в случае их делистинга на зарубежных площадках.