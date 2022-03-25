По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается как нейтральная. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются на уровнях вчерашнего закрытия, ключевые азиатские индексы несколько снижаются, а цены на нефть в «символическом» плюсе.

Сегодня не ожидается публикаций значимой статистики или корпоративных новостей. Учитывая неплохой рост рынков в течение недели, часть инвесторов сегодня может предпочесть зафиксировать прибыль перед выходными, что в купе с ситуацией на Украине и высокими ценами на энергоносители может привести к некоторой локальной коррекции глобальных рынков.

Вчера после месячной паузы возобновились торги акциями на Московской бирже. Несмотря на пессимистичные ожидания по открытию, индекс МосБиржи (+4,4%) продемонстрировал неплохой рост, в течение дня поднимаясь более чем на 9% и завершив день выше отметки 2550 пунктов. Торговая сессия была короче обычной, к торгам было допущено 33 бумаги из индекса МосБиржи, кроме этого были введены ограничения на торговлю нерезидентами, однако объёмы торгов оказались относительно высокими 109 млрд руб., указывая на высокие интерес внутренних инвесторов к ценным бумагам.

На рынке выделялись компании с относительно низким санкционным риском и умеренной долговой нагрузкой. Лидером роста стала ФосАгро, акции которой прибавили 26,6%, ввиду сохраняющегося на высоких уровнях цен на энергоносители. Уверенно подросли бумаги нефтегазового сектора с низким санкционным риском. Здесь выделим акции НОВАТЭКа (+19,5%), Татнефти (+20,1%) и Сургутнефтегаза «префы» (+17,7%). Лучше рынка также торговались бумаги ЛУКОЙЛа (+12,4%), Газпрома (+13,4%) и Роснефти (+17%). Сильный рост продемонстрировали акции РУСАЛа (+15,8%), АЛРОСА (+12,3%), Полюса (+15,7%) и Норникеля (+10,2%) на фоне увеличения цен на реализуемую продукцию.

Существенно слабее рынка выглядели акции финансового сектора (Сбер ао: +3,9%, ап: +3,1%; ВТБ: —5,5%) из-за ранее введённых против них санкций.

Из-за ограниченности авиаперевозок аутсайдерами торгов стали бумаги Аэрофлота (-16,4%). Под выраженным давлением также были акции Интер РАО (-6,9%) в связи со слухами по делистингу и Северстали (-2,7%).

Учитывая неплохое открытие, российский рынок сегодня может сохранить повышательную динамику. По-прежнему лучше рынка смогут сегодня оказаться бумаги нефтегазового и горнодобывающего секторов.