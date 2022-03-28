МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Московская биржа продолжает постепенно возвращаться к стандартному формату работы. С понедельника будут торговаться не 33 бумаги индекса МосБиржи, а все акции. Сессия по ним будет проходить с 9:50 до 13:50 МСК.

В это же время возобновятся торги по корпоративным, региональным и муниципальным облигациям. По всем инструментам установлен запрет коротких продаж. Режим торгов по ОФЗ, срочному и валютному рынкам будет таким же, как и в пятницу.

Что будет с акциями? Наиболее ликвидные бумаги уже торговались с четверга. Торговая активность по ним в первый день была на уровне 100 млрд руб., а в пятницу обороты снизились ровно в два раза.

По более-менее ликвидным акциям, которые сегодня будут торговаться впервые, допускаю повторение сценария четверга-пятницы, но в ускоренном режиме. То есть сначала мы можем увидеть их подъем, после чего импульс роста будет постепенно затухать.

Среди лидеров, вероятно, будут такие истории как Мечел, Газпром нефть, Акрон, Куйбышевазот. Можно добавить к этому списку еще и сильный кейс в бумагах Распадской, но нет уверенности, что инвесторы смогут проигнорировать новость об отмене дивидендов.

Среди отдельных отраслей слабее остальных могут выглядеть IT-сектор и электроэнергетика.

По бумагам, которые уже начали торговаться на прошлой неделе возможна нейтральная динамика. Уверенному росту сегодня мешает снижение цен на commodities. Фьючерсы на нефть Brent с утра теряют более 2%, откатившись к $117. Опасения участников рынка связаны с падением спроса со стороны Китая, который продолжает вводить локдауны из-за вспышек Covid-19 (на этот раз в Шанхае). Сегодня снижаются и цены на цветные и драгоценные металлы.

Облигации. После старта торгов по ОФЗ масштабных распродаж не произошло. Гособлигации сейчас торгуются выше, чем мы предполагали до возобновления их обращения. Вся кривая доходностей заметно ниже ключевой ставки 20%. Важную поддержку оказало присутствие заявок на покупку от ЦБ в первый день. Регулятор показал, что готов выкупать ОФЗ, что по сути защищает их от снижения.

В случае корпоративных облигаций ситуация может быть иной. На мой взгляд, мы увидим существенное расширение спредов по доходности между ОФЗ и другими облигациями. Во-первых, это будет обусловлено высокой базой процентных ставок. Во-вторых, в корпоративных бумагах вряд ли будет поддержка со стороны заявок Банка России.

После первого торгового дня можно будет попробовать найти интересные варианты среди облигаций для инвестирования с высокой потенциальной доходностью.

Курс USD/RUB завершал прошлую неделю на отметке 96. Тенденция по укреплению рубля пока остается актуальной. Введенные Центробанком меры при текущих сырьевых ценах располагают преимущественно к снижению курса доллара. Спрос на валюту полностью перекрывается продажей экспортной выручки. Если не будет каких-то послаблений, то пара USD/RUB может продолжить спуск вниз и приблизиться к уровню 90.

Золото. ЦБ РФ в пятницу сообщил, что в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгметаллов с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене 5000 руб. за 1 грамм. Установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году, говорится в сообщении регулятора. По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. При этом отметим, что указанная цена предполагает дисконт чуть более 15% к рыночной цене.

Мера скорее является инструментом поддержки тех банков, которые из-за санкций потерял возможность продавать золото.

С 26 на 27 марта 2022 г. Европа перешла на летнее время (часы переведены на 1 час вперед). Разница во времени между Россией и Западом сократится на один час. Ключевые биржевые площадки в Лондоне, Франкфурте будут начинать торги в 10:00 МСК, то есть одновременно с началом основной сессии на Московской бирже. Завершение сессии на рынке акций в Лондоне теперь будет в 18:30 МСК.