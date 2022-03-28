Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после попыток роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. Мосбиржа возобновляет торги всеми российскими акциями и облигациями, правда, вновь на полдня. Агентства S&P, Fitch и Moody's при этом отозвали кредитные рейтинги РФ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, при этом хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Окончательные индексы доверия Университета Мичиган за март оказались ниже прогнозов, свидетельствуя об ухудшении настроений американцев в текущих условиях. При этом инвесторы в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС продолжают продавать гособлигации, доходность которых поднялась к 2,5% и находится на максимуме с мая 2019 года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4% перед насыщенной на события неделей. Госсекретарь США Блинкен посетит Ближний Восток, а на макроэкономическом фронте выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции и ключевой отчет по рынку труда за март.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который не смог сохранить наметившийся в течение дня более уверенный рост. Европейский регион остается под давлением энергетического вопроса. На этой неделе инфляционное давление, вероятно, подтвердят предварительные данные по росту цен Германии и еврозоны за март.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5% на фоне введения коронавирусного локдауна в Шанхае.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 4% после повышения примерно на 1,5% в пятницу. Импульс к восходящему движению на рынке ослабевает, а цены стремятся к ближайшим краткосрочным поддержкам 113 долл. и 108,50 долл. соответственно, несмотря на сохранение геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке, а также снижение шансов на успешный итог ядерных переговоров с Ираном, о чем заявили представители США и Исламской республики. На первое место на нефтяном рынке вышли опасения замедления спроса на "черное золото" в Китае из-за продолжающихся локдаунов. На этой неделе помимо прочего пройдет заседание ОПЕК, изменений планов по добыче на котором, впрочем, не ожидается.

События дня:

• торги на рынке акций Мосбиржи (09.50-14.00 мск)

• выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (14.00 мск)

• торговый баланс США в феврале (15.30 мск)

• финансовые результаты Globaltrans, Мать и Дитя за 2021 г. по МСФО

• акционеры Globaltrans рассмотрят возможность выплаты дивидендов

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного снизились, но оставались выше минимумов предыдущего дня и февраля (1681,55 и 610,33 пункта соответственно). Расти российским площадкам пока особенно не на чем, а запреты коротких операций и невозможность продаж бумаг нерезидентами ограничивают падение. Дополнительную волатильность на рынок в начале новой недели может принести возобновление торгов всем спектром акций.

Рубль в пятницу немного ослаб против доллара и евро, а сегодняшним утром на Форекс растет в пределах 1,5%, располагаясь в районе 100 руб. и 110 руб. соответственно. С технической точки зрения валютные пары остаются ниже краткосрочных сопротивлений 110 руб. и 120 руб. соответственно, что сдерживает их рост и создает условия для развития нисходящей коррекции.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи в понедельник вновь пройдут с 9.50 мск до 14.00 мск, при этом на биржи возвращаются бумаги всех эмитентов, а также корпоративные, муниципальные и региональные облигации. Напоминаем, что интересными на наш взгляд именами в высокотехнологичном секторе после блокировки американских соцсетей могут стать Яндекс и VK. В целом у российского рынка до поступления оптимистичных геополитических сигналов может не найтись значимых поводов для уверенного повышения. На этой неделе со вторника возобновятся переговоры России и Украины.