Рынок находится в шатком равновесии, одновременно ожидая больших продаж со стороны нерезидентов, покупок из ФНБ, новых санкций и новой структуры экспорта. Пока инвесторы находятся в полном неведении по поводу того, каким будет рынок акций. Понятно лишь, что он будет жить, и это уже воспринимается как позитив.

Главным и, по сути, единственным драйвером остается Украина. Как скоро будет мир, на каких условиях и с какими последствиям. Также важно понять, как государство будет действовать в новых реалиях: новые налоги, тарифы, валютные правила или, наоборот, снятие каких-то барьеров. Все это определит доходы российского бизнеса, а значит, и стоимость их акций.

В негативном сценарии нас ждет еще одна волна распродажи, возможно, растянутая во времени. Рынок вполне способен ужаться еще вдвое. В базовом, скорее всего, мы увидим широкие колебания возле нынешних уровней, то есть фактически боковик с движениями в коридоре от 2000 до 3000 по Индексу МосБиржи.

В более позитивном сценарии будет динамичный отскок и восстановление. Учитывая девальвацию рубля на 30% с начала года и потенциальный рост доллара еще на 20% (до 115-120 рублей), только за счет обесценивания российской валюты российский рынок может в течение года прибавить в среднем около 40%.

Плюс есть нереализованный потенциал роста относительно балансовой стоимости активов. По самым скромным оценкам это еще как минимум 40%. В сумме рынок может удвоиться, то есть Индекс МосБиржи способен через год вырасти до 5000 пунктов, побив рекорд прошлой осени.