Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть замедлили снижение после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках умеренно оптимистичны. Мосбиржа полдня в обычном режиме проводит торги всеми российскими акциями и продляет режим торговли облигациями до 18.50 мск.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначной динамики внутри дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором, который рос вслед за новостями о возможном сплите акций Tesla. Доходность 10-летних облигаций при этом отступила от отметки 2,5%, а настроения в целом улучшились на фоне нисходящей коррекции нефтяных котировок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% перед публикацией данных о потребительском доверии за март, которые вряд ли дадут оптимистичные сигналы. В целом американские площадки, однако, подтверждают нацеленность на среднесрочный рост и возможность возвращения к пикам конца 2021-начала 2022 года.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который, однако, растерял половину внутридневного прироста. Регион после отказа платить за российский газ в рублях движется к энергетическому кризису. Индикатор делового климата Gfk Германии за апрель упал с —8,5 до —15,5 пункта (ожидалось —14 пунктов).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1% на фоне сохранения коронавирусных ограничений в таких крупных городах как Шанхай.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 1% после обвала примерно на 7%. На рынке на фоне перспективы замедления экономического роста в Китае из-за локдаунов проходит волна фиксации прибыли, при этом котировки преодолели краткосрочные поддержки 113 долл. и 108,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь могут взять курс на район мартовских минимумов и нижних полос Боллинджера (97 долл. и 93,50 долл. соответственно). Инвесторы в условиях усугубления экономических ожиданий и геополитических потрясений опасаются сокращения спроса на "черное золото".

События дня:

• торги на рынке акций Мосбиржи (09.50-14.00 мск)

• переговоры РФ и Украины

• индекс потребительского доверия США в марте (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• финансовые результаты Транснефти за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник немного снизились, а рублевый индикатор обновил минимум с конца февраля, опустившись до 2407,20 пункта. Ближайшие краткосрочные поддержки для индексов расположены у 2260 и 790 пунктов, а сопротивления — у 2580 и 908 пунктов.

Рубль накануне уверенно укреплялся против доллара и евро, а сегодняшним утром на Форекс пытается расти против доллара и стабилен к евро, располагаясь в районе 92,50 руб. и 104 руб. соответственно. Российская валюта держится весьма уверенно с учетом того, что европейские лидеры на данный момент отказываются платить за российский газ в рублях.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи во вторник в обычном режиме вновь пройдут с 9.50 мск до 14.00 мск, зато время торгов всеми облигациями продлили до 18.50 мск. Не исключено, что российский рынок попытается немного подрасти в свете улучшения настроений на мировых площадках, а также проведения переговоров России и Украины. Значительных поводов для оптимизма пока все еще нет, но они могут появиться, если сторонам удастся достигнуть хоть какого-то прогресса в обсуждениях.