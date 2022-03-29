Нефтяные фьючерсы в понедельник снизились почти на 7%, отыграв падение спроса в Китае из-за локдаунов и приближение очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Волатильность остается высокой. Контракты на Brent опустились в район $111 за баррель, постепенно формируется сходящийся треугольник на дневном графике. Такая фигура может способствовать небольшому сужению амплитуды колебаний вокруг уровня $116 за баррель.

Локдауны в Китае

Китайские власти инициировали очередной локдаун. На этот раз карантин введен в Шанхае, крупном экономическом центре с населением более 26 млн человек. В рамках политики "нулевой терпимости" к COVID-19 Китай реагирует жесткими ограничительными мерами на малейшие вспышки инфекции. При этом масштабные локдауны редко затягиваются надолго, поэтому негативное влияние на нефтяной спрос может быть кратковременным.

Российская нефть

Во вторник ожидается очередной раунд российско-украинских переговоров, который пройдет в Турции. Надежда на деэскалацию конфликта оказывает давление на нефтяные цены, поскольку снижает вероятность ограничений на российские поставки со стороны стран Запада. Между тем дисконт российского сорта Urals к эталону Brent по-прежнему остается близок к максимальному, демонстрируя ограниченное число участников рынка, готовых работать с российской нефтью.

Ожидается, что в апреле поставки российской нефти сократятся, по разным оценкам, на 1,5-3 млн б/с. При этом азиатские страны проявляют все больший интерес к импорту российской нефти, руководствуясь широкой скидкой к Brent. В понедельник о готовности покупать нефть из России заявил представитель индонезийской нефтегазовой госкомпании PT Pertamina. Ранее пробная партия Urals в объеме 3 млн б/с ушла в Индию.

Вероятно, выпадающие российские поставки будут постепенно перенаправлены, что смягчит дисбалансы на рынке нефти и приведет к сокращению спреда Brent-Urals. Однако это перспектива нескольких месяцев, в то время как сезонный всплеск спроса на бензин ожидается уже в конце мая. Поэтому риски сохранения высоких цен во II квартале сохраняются.

Встреча ОПЕК+

На этой неделе страны ОПЕК+ вновь соберутся, чтобы определить производственную политику на следующий месяц. Ожидается, что квота на добычу будет вновь повышена на 400 б/с, как это происходит каждый месяц. Предпосылок для отклонения от этого курса сейчас не видно. При этом фактическое производство может отставать от графика, поскольку не все производители успевают вводить в строй закрытые в 2020 г. добычные мощности.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются на 1,2% к уровням закрытия пятницы и торгуются в районе $111,1 за баррель.