Режим торгов 30 марта. Мосбиржа с каждым днем добавляет новые инструменты и увеличивает продолжительность сессий. По сравнению со вторником в среду будут следующие изменения:

— На рынке акций с 9:50 до 13:50 МСК дополнительно начнут торговаться РусАгро, Эталон, Qiwi, Softline, Cian, Unitet Medical Group (EMC), Группа ГМС, Лента-др, Okey, Veon.

— С 9:50 до 13:50 МСК начнут обращаться БПИФы: OPNR, AKME, TRUR, TMOS, DIVD.

На российском рынке акций во вторник было волатильно. В течение четырех торговых часов индекс МосБиржи успел показать амплитуду колебаний в 7%.Важном фактором всплеска торговой активности стала квартальная экспирация фьючерсов и опционов. В такие дни обычно всегда растет волатильность, но в текущей ситуации она помножена еще и на общий нестабильный внешний фон и перенос первоначальных сроков экспирации.

Фактором поддержки нашего рынка сегодня станут новости о признаках сближения позиций на российско-украинских переговорах. Они вышли уже после закрытия вчерашней основной сессии. Любые намеки на деэскалацию и приближение заключения договоренностей могут оказывать значительную поддержку нашему рынку. Причем даже несмотря на отсутствие нерезидентов. Внутренние инвесторы также готовы будут увеличивать аппетит к риску в случае урегулирования ситуации.

При этом обращаю внимание, что фактор геополитической стабилизации в первую очередь позитивен для компаний, ориентированных на внутренний рынок. Например, это банковский и потребительский сектора, телекомы, частично электроэнергетика. Экспортеры же в этой ситуации могут временно отставать.

Почему рубль такой сильный? И что дальше? Эти вопросы в последние пару дней являются самыми популярными среди граждан. Многим кажется аномальным, что курс USD/RUB, сходив во вторник к 83, по сути вернулся к значениям, которые были до приостановки торгов 28 февраля. Курс рубля укрепляется третью недели подряд. Пара USD/RUB опустилась с максимума 121,5 уже на 31%. Причины прежние:

— Продажа 80% валютной выручки экспортерами

— Положительный торговый и платежный баланс за счет высоких цен на сырьевые товары

— Падение импорта из-за внешних ограничений, сложностью с приобретением валюты и волатильностью курса

— Комиссия 12% на покупку долларов, евро и фунтов физлицами и юрлицами на бирже

— Ограничение на получение наличности в банках (не более $10 тыс. по счетам, открытым до 9 марта)

— Падение спроса на международные поездки

— Планы по оплате газа рублями, что может быть эквивалентно 100%-ой продаже экспортной выручки

Все это в совокупности обеспечило существенное укрепление рубля. С одной стороны, это поможет сбить инфляционный импульс и развяжет руки Банку России в плане снижения ключевой ставки. С другой, чрезмерное укрепление рубля видится негативным фактором в плане влияния на финансовые результаты экспортеров, а значит и на налоговые поступления в бюджет. Кроме того, всем очевидно, что курс не свободно конвертируемый и во многом управляемый.

Когда остановится рост рубля? Можно предположить, что Банк России в случае приближения курса к 80 или спуска ниже может предпринять любой шаг по смягчению введенных выше ограничений. Это может быть как сокращение доли обязательной выручки на продажу с 80% до условно 60%, так и снижение комиссии за покупку валюты, например с 12% до 4-8%. Любое подобное решение станет сигналом для рынка, что при дальнейшем укреплении рубля регулятор может продолжить смягчать принятые меры, а значит волна снижения курса USD/RUB, скорее всего, приостановится.

Делистинг. Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские акции, рассказал Интерфаксу источник, знакомый с соответствующим законопроектом. В ведомстве отметили, что "механизм прорабатывается". Инициатива появилась вскоре после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) из-за объявления санкций против России, после которого LSE 3 марта остановила торги бумагами 27 российских компаний.

С помощью делистинга Минэкономразвития рассчитывает снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг.

Бумаги в фокусе

∙ VK (+72%). Абсолютный лидер вчерашней сессии. В течение дня верхняя планка раздвигалась 6 раз. На позитивной динамике акций сказывается переоценка после сильного падения в 2021 г. и начале 2022 г., а также очевидный рост активности в сервисах VK после блокировки доступа к ряду соцсетей на территории РФ. Это позволяет ожидать роста доходов от рекламы, а также выраженного синергетического эффекта между сервисами компании. Вероятно, высокий спрос на бумаги в среднесрочной перспективе сохранится, учитывая прошедшую ранее распродажу. При этом локальные просадки при текущей экстремальной волатильности могут иметь место, но будут кратковременными.

∙ Среди лидеров роста вчера вновь были производители удобрений: Акрон (+37%), КуйбышевАзот (+38%) и ФосАгро (+6,7%). О драйверах роста мы уже не раз говорили, и они в целом остаются катальными. Однако происходящее на валютном рынке существенно меняет расклад сил. Возможно, уже сегодня мы увидим временный слом растущей тенденции.

∙ Fix Price (+13,2%). Сильный результат в первый день возобновления торгов. Fix Price является единственным представителем дискаунтеров фиксированных цен на российском рынке. Компания стала публичной в начале 2021 г., получив очень высокую оценку. Однако результаты 2021 г. показали замедление темпов роста, из-за чего капитализация ритейлера снизилась. После февральских распродаж бумаги компании опустились до уровней, где покупка выглядит вполне привлекательной. Акции дискаунтеров традиционно выступают защитными инструментами, поскольку спрос на товары эконом-сегмента в кризисные периоды остается стабильным или даже растет. Значительную долю ассортимента Fix Price составляют бытовые товары для дома, закупка которых производится в Китае либо внутри страны. Компания сможет поддерживать на полках достаточное предложение товаров, чтобы показывать значимые темпы роста бизнеса в условиях риска снижения доходов населения.

∙ Аэрофлот (+16,4%). Подъем пока не выглядит фундаментально устойчивым, хотя рост вероятности геополитической разрядки является позитивным фактором для компании. Вчерашнее движение наверх в первую очередь воспринимается в качестве технического отскока. С февральских максимумов цена ранее падала на 60%.

∙ Газпром (-4,8%). Центральным риском для акций в ближайшей перспективе является история с нежеланием ряда европейских потребителей платить за газ в рублях. К 31 марта Банк России совместно с Газпромом планировали представить президенту схему оплаты. Если какие-то страны ЕС откажутся от выставленных условий, то возможны локальные перебои с поставками. В этом случае бумаги Газпрома могут быть под давлением, так как на "недружественные страны" может приходиться более 70% экспортной выручки компании. В среднесрочной же перспективе видится, что компромисс удастся найти, так как у Европы нет никаких вариантов заместить российский газ.

∙ Московская биржа (-5,4%). После отмены дивидендов за 2021 г. бумаги не пользуются популярностью. Блокировка нерезидентов негативна для бизнеса компании с точки зрения комиссионных доходов, так что пока сложно рассчитывать на опережающую динамику акций. Сдержанные ожидания в среднесрочной перспективе.

∙ В США квартальный отчет опубликует Paychex, Exelon Corporation, BioNTech, Five Below и др.