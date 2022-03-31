Режим торгов 31 марта. Мосбиржа с каждым днем добавляет новые инструменты и увеличивает продолжительность сессий. По сравнению со средой в четверг будут следующие изменения:

Увеличена торговая сессия по акциям и депозитарным распискам. Она пройдет с 9:50 до 18:50 МСК.

Расширен список биржевых фондов, допущенных к торгам.

Снимается запрет коротких продаж для участников клиринга по ряду ценных бумаг, но сохраняется для клиентов брокеров. Вероятно, в скором времени ограничения снимут и для частных инвесторов.

Российский рынок акций накануне показал положительную динамику. Отыгрывается появление намеков на сближение позиций в российско-украинских переговорах.

Сохраняется очень высокая амплитуда колебаний, однако обороты торгов не впечатляют. В среду в акциях индекса МосБиржи наторговали на 39,7 млрд руб. Пониженная активность обусловлена отсутствием нерезидентов, более короткой торговой сессией, а также отсутствием множественных арбитражных и спекулятивных стратегий из-за временного запрета коротких позиций.

Экстремально высокая волатильность на нашем рынке пока сохранится, но тенденция по ее снижению неизбежна. Особенно это касается крупных компаний. Колебания их акций на десятки процентов без дополнительных корпоративных событий постепенно должны исчезать, ситуация стабилизируется.

Газ за рубли — эта тема останется в центре внимания в ближайшие дни. Пока со стороны властей ЕС эта инициатива вызывала лишь отрицание. Уже сегодня Газпром и Банк России могут раскрыть подробности предложенной схемы оплаты поставок.

Нельзя исключать, что некоторые западные потребители могут уклоняться от новых правил, что будет приводить к остановкам прокачки газа. Этот сценарий вполне допустим, и он негативен как для европейцев, так и для акций Газпрома, которые в моменте могут отреагировать снижением.

Тем не менее можно говорить о том, что никаких вариантов полного отказа от поставок газа из России сейчас нет, если только в Европе не готовы к остановке сотен крупных промышленных предприятий. Относительно безболезненная пауза возможна на несколько недель или даже месяцев, но в дальнейшем потребителям из ЕС необходимо будет выходить на компромиссное решение. Спотовые цены на газ в этом случае будут уже выше.

По индексу МосБиржи ближайшие перспективы сильно завязаны на развитии событий вокруг газового вопроса. Они касаются не только Газпрома, но и в целом всех бумаг экспортеров, так как есть вероятность дальнейшей поэтапной перестройки системы расчетов за сырье. Плюс ко всему у акций Газпрома самый высокий вес в индексе (14,8%).

Кроме того, эта тема может оказывать серьезное влияние на курс рубля, ведь любые перебои с оплатой в валюте — это удар по экспортной выручке, 80% которой сейчас продается в течение 3 дней.