Российский фондовый рынок завершает короткий торговый период марта повышением по индексам Мосбиржи и РТС на 6-7%. Обвала на возобновлении торгов 24 марта после почти месячного перерыва удалось избежать благодаря целому ряду мер, начиная с запрета на короткие операции и продажи российских акций нерезидентами и заканчивая обещанием властей при необходимости поддержать рынок средствами из Фонда национального благосостояния и упрощением процедуры обратного выкупа бумаг эмитентами. К концу месяца на мировых площадках появились надежды на заключение перемирия на Украине, что также поддержало покупки. Волатильность в российских акциях при этом была крайне высокой, а внутридневные процентные изменения по многим бумагам — двузначными. Особенно сильный рост, в частности, показывали производители удобрений Акрон и ФосАгро, продукция которых была признана в США товаром первой необходимости. В первый день возобновления торгов более чем на 70% подскочили перепроданные расписки VK, которые росли как на технических факторах, так и на фоне перспектив увеличения аудитории после блокировки зарубежных конкурентов. В целом по наиболее ликвидным эмитентам (Газпром, ЛУКОЙЛ, Норникель, Сбербанк, Роснефть, Новатэк и другие) инвесторы пытались осуществлять покупки, но уверенности в перспективах компаний в текущих условиях не хватало.

Рубль против доллара и евро после обновления в начале месяца исторических минимумов (около 160 руб. и 170 руб. соответственно в зависимости от торговой площадки) впоследствии активно укреплялся, несмотря на отсутствие поддержки Банка России из-за блокировки валютных резервов. Инвесторы надеялись на улучшение геополитической ситуации, а также были воодушевлены начавшимся процессом перехода на международные расчеты в альтернативных доллару и евро валютах. В частности, Путин поручил с 1 апреля перейти на расчеты за газ в рублях и, хотя подобное решение не получило поддержки у западных стран, оно должно стать одним из шагов к увеличению важности национальных валют в международных расчетах. Россия, страны Азии и Ближнего Востока уже пытаются расширить торговые расчеты в китайских юанях. В результате рубль завершает март у 81 руб. против доллара и 90 руб. против евро, у верхних границ торговых диапазонов прошлого года.

Нефть провела крайне волатильный месяц, в течение которого котировки Brent и WTI поднимались до пиков с августа 2008 года (район 138 долл. и 130 долл. соответственно), с которых позже скорректировались вниз. По итогам марта котировки в итоге прибавили около 5% и 6% соответственно. Основным восходящим драйвером рынка стали опасения более ограниченного предложения из-за усиления геополитической напряженности причем как на европейском континенте, так и в Саудовской Аравии. Западные компании стали сворачивать сотрудничество с Россией, в результате чего, по прогнозам, Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти из РФ с апреля должен сократиться примерно на 3 млн баррелей в день. На этом фоне в США в конце месяца сообщили о планах по использованию нефти из стратегических резервов в ближайшие месяцы в пределах 180 млн баррелей (против общего объема 568,3 млн баррелей). Возможность аналогичных шагов рассмотрят и в МЭА.

Чего ожидать?— Помешать дальнейшему росту может геополитика

С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС находятся в удобной позиции для развития роста и снятия в том числе среднесрочной перепроданности, но в текущих условиях ориентироваться, безусловно, стоит главным образом на фундаментальные факторы. Рублевый индикатор при благоприятном развитии событий может прежде всего стремиться к 3050 пунктам (район средней полосы Боллинжера дневного графика) при среднесрочной поддержке у 2000 пунктов, а долларовый — к 1200 пунктам при поддержке у 600 пунктов.

Рубль приостановил укрепление у верхних границ торговых диапазонов прошлого года 80 руб. и 91 руб. против доллара и евро соответственно. При закреплении ниже можно ожидать возвращения к средним значениям прошлого года с перспективой развития коррекции к 70 руб. и 80 руб. соответственно. И, напротив, при неспособности преодолеть 80 руб. и 91 руб. указанные уровни могут стать базой для очередного витка повышения валютных пар (и, следовательно, ослабления рубля).

Цены на нефть формируют краткосрочный «треугольник», в рамках которого показывают резкие взлеты и падения, но в целом при положении выше 90 долл. по обоим сортам (средние полосы Боллинджера недельных графиков) сохраняют импульс к среднесрочному росту и, следовательно, возможность обновления предыдущих пиков. Тревожным для покупателей сигналом стало бы закрепление ниже предыдущих минимумов 96,97 долл. и 93,56 долл. соответственно.

C фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в апреле, безусловно, во многом будут зависеть от развития геополитического конфликта. Одной из наиболее устойчивых западных экономик с этой точки зрения выглядит американская, что уже наглядно видно по попыткам национальных фондовых индексов вернуться к среднесрочному росту. США в возникшем на европейском континенте конфликте по большей части занимают позицию наблюдателя и даже перспектива более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики на контрасте со сложностями в других экономиках пока не слишком пугает инвесторов, тем более следующего повышения ставок ФРС ожидают лишь в мае. Иным образом обстоят дела в Европе, которая на фоне сложностей с оплатой российского газа может в самое ближайшее время столкнуться с энергетическим кризисом в условиях и так высокой инфляции с рисками усиления экономических сложностей.

Если говорить о российских активах на данный момент можно предположить, что основная санкционная волна уже пройдена, в связи с чем в апреле можно будет приступить к переорганизации бизнесов и подсчету убытков от введенных ограничений. Пока нерезиденты не могут продать российские акции, обвала на рынке скорее ожидать не стоит, но возможны локальные снижения при усугублении геополитических факторов. Рубль при этом расположен у важных технических уровней, от которых может возобновить более плавное снижение, если геополитическая обстановка в ближайшее время не улучшится.

Нефть все еще получает существенную поддержку от фактора более ограниченного предложения. Ситуация при этом может измениться, если США и Ирану удастся договориться по ядерному вопросу, и санкции с Исламской республики будут сняты. Понижательными факторами для «черного золота» также могут стать реализация стратегических резервов и поиск других новых источников «выпадающего» предложения.

Тем временем недавний ажиотаж в сырьевых товарах (в частности, по металлам) в целом начинает стихать, а котировки золота стабилизировались в краткосрочном диапазоне 1890-1970 долл., выхода из которого стоит ожидать при появлении новых значимых факторов.