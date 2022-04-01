Индекс МосБиржи показал один из самых сильных дневных подъемов за последние годы, прибавив более 7%. Фаза роста продолжалась на протяжении всей торговой сессии. Закрытие проходило на локальных максимумах. Как правило, такая тенденция с высокой вероятностью указывает на незавершенность движения и ее продолжение на следующий торговый день.

В четверг 50 акций завершали день с ростом более чем на 10%, 13 бумаг — более чем на 20%. Выдающийся результат.

Обороты торгов в индексе МосБиржи подскочили относительно среды в два раза и составили 80 млрд руб. Это уже вполне нормальный уровень даже для тех дней начала года, когда на рынке присутствовали нерезиденты.

В ближайшее время амплитуда колебаний неизбежно должна снизиться. По индексу МосБиржи вполне возможно движение в сторону 2760-2800 п. В том числе движение наверх может быть продолжено и за счет акций компаний, ориентированных на внутренний рынок (те же банки), а не только экспортеров.

К тому же на сырьевые фишки уже начинает оказывать давление резкое укрепление рубля. Курс USD/RUB опустился к 83, и сейчас нет никаких причин, чтобы эта тенденция была сломлена. Пока Банк России не начнет снимать ряд принятых ограничений, например снизит с 80% долю обязательных продаж валютной выручки или сократит комиссию за покупку валюты с 12%, то поводов для остановки укрепления рубля не вижу. При текущем торговом балансе при прочих равных курс доллара может опуститься и к 70-75.

Фиксировать длинные позиции можно в тех бумагах, по которым не очень много драйверов для положительной переоценки. Так, вчера значительно отскочили многие акции, отстававшие в предыдущие дни из-за своего слабого инвестиционного кейса. Но на фоне всеобщего ралли спекулятивный капитал дошел и до них. Повышенный спрос в них может быть кратковременным.

Нет уверенности в устойчивости подъема по акциям Аэрофлота, Мосбиржи, Энел Россия, Сургутнефтегаз-ао, Cian, HeadHunter, по большинству сетевых энергетиков.

Режим торгов 1 апреля. По сравнению с четвергом в пятницу практически не произойдет каких-то изменений. Будет лишь расширен список торгуемых паевых инвестиционных фондов.

Однако в сообщении Московской биржи уже не сказано, что по акциям для участников торгов установлен запрет коротких позиций. Обращаю внимание, что в случае с ОФЗ возобновление шортов не привело к тому, что гособлигации начали падать. Наоборот, в отсутствии нерезидентов они после некоторой паузы продолжили подъем.

Так, в четверг индекс ОФЗ вырос еще на 2,3%. До уровней, которые были до 24 февраля осталось подняться примерно на 4%. Если смотреть на кривую доходностей ОФЗ, то после открытия 21 марта она вся целиком опустилась на 2,5-3%. Уровни ставок уже не выглядят так привлекательно. При этом в секторе корпоративных бондов все еще остаются интересные выпуски, по которым можно зафиксировать доходность к погашению более 20% на несколько лет.

Газовый вопрос разрешился. В рамках новых установленных правил риски неплатежей со стороны европейских потребителей видятся низкими. Они могут продолжить переводить средства в валюте, но только на счета «К». Конвертацию в рубли будет проводить Газпромбанк, переводя средства на другие счета «К» этих же иностранных компаний, но уже в национальной валюте.

Принятые меры увеличивают защищенность поступающих средств от потенциальных внешних ограничений, в том числе санкций. При этом указ предполагает, что валютная выручка Газпрома, по сути, теперь будет на 100% конвертироваться в рубли. До этого момента экспортеры обязаны были продавать лишь 80%. В результате увеличатся обороты в валютной секции Московской биржи.

Для акций Газпрома риски неплатежей со стороны европейских потребителей снижаются. В четверг бумаги прибавили 12,2% и были лидером по объемам торгов. На них пришлось 19,8 млрд руб. или почти четверть от всех оборотов.

В ближайшей перспективе не наблюдается причин для значительной коррекции бумаг, учитывая новые вводные. Допускаем, что движение продолжится к диапазону максимальных уровней первых трех сессий 265-280 руб. В базовом сценарии не ожидается каких-то отклонений от дивидендной политики Газпрома. Выплаты компании важны для бюджета — это около 0,5 трлн руб. По итогам 2021 г. дивиденды могут быть близкими к 50 руб. на акцию, что по текущим уровням предполагает доходность 20,6%.

А вот на более длинном горизонте стоит учитывать потенциальный рост капзатрат компании, которая может ускорить строительство инфраструктуры для потенциального перенаправления части поставок с рынка ЕС в сторону потребителей в Азии.

Байден пытается опустить цены на нефть. Президент США объявил, что с мая США каждый день в течение полугода будут продавать по 1 млн баррелей из стратегических резервов нефти, чтобы удовлетворить спрос и опустить цену. При этом он призвал американских нефтяников активно наращивать добычу.

Дополнительно союзники США (члены МЭА) могут вывести на рынок еще дополнительно 30-50 млн баррелей из резервов.

В данный момент коммерческие запасы нефти в США составляют 409 млн баррелей. А стратегические, которые планируется снижать в течение полугода — 568 млн баррелей. Они постепенно снижаются с 2017 г. Из них может быть израсходовано 180 млн баррелей. Это много? В масштабе мира нет. Это менее 2 дней глобального потребления.

Но стоит учитывать, что рынок нефти неэластичен по спросу. Даже незначительный дефицит или перепроизводство на 1-3% способны вызывать несопоставимо сильные отклонения нефтяных цен.

Приведут ли действия США и союзников к существенному падению котировок? Допускаем коррекцию Brent в сторону $90-100, если не будет обостряться геополитическая ситуация и расти риски перебоев поставок из РФ. Тем не менее эти уровни будет комфортны для российских нефтяников, а наблюдаемый сейчас дисконт по российскому сорту Urals к североморской смеси Brent неизбежно сократится с течением времени.

Также отмечу, что принятые Байденом меры по роспуску стратегических резервов, могут быть и простым политическим шагом. В ноябре 2022 г. состоятся выборы в Конгресс США. А инфляция и рекордно высокие цены за галлон топлива — это один из центральных вопросов избирателей к лидеру демократов. Так, рейтинг одобрения в США деятельности Байдена упал в марте до рекордно низкого уровня. Согласно опросу NBC News, 55% респондентов заявили, что отрицательно оценивают его работу на посту президента. Если поставки дополнительной нефти начнутся с мая, то они как раз продолжатся именно до самых выборов в Конгресс.

Страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня максимальной добычи еще на 432 тыс. б/с. С одной стороны, ожидалось 400 тыс. б/с, с другой это не имеет никакого отношения к текущему балансу спроса и предложения. В феврале члены ОПЕК+ и так не достигли даже предыдущего потолка.

Бумаги в фокусе

ОАК (+50,2%). Рост ускорился на новостях о том, что президент призвал в ближайшие 10 лет кардинально нарастить долю отечественных самолетов в парке. Бумаги оказались в лидерах роста на всем рынке.

Компания ОАК имеет значительный долг. Бумаги подойдут не всем инвесторам, ликвидность невысокая.

Ozon (+33,2%). Помимо общерыночного позитива положительное влияние на бумаги оказывает новость о том, что дочерний банк компании исключен из санкционного списка США (SDN List).

Совкомфлот (+22,5%). Президент поручил министерству транспорта наладить взаимодействие между компанией и российскими грузоотправителями. Он отметил, что это помогло бы обеим сторонам решить возникшие сейчас проблемы. «У грузоотправителей есть свои проблемы с фрахтом, а у Совкомфлота — свои проблемы с использованием судов. Нужно совместить возможности и потребности наших грузоотправителей и перевозчиков», — сказал президент.

ММК (+2,1%). В ММК опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения со ссылкой на информированные источники о том, что компания якобы считает нецелесообразным выплачивать финальные дивиденды за 2021 г. Решение будет приниматься на общем собрании акционеров. В конце февраля совет директоров компании рекомендовал выплатить 3,55 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2021 г. (8,1% по текущим котировкам).