Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась ростом. Индекс МосБиржи сумел вернуться в диапазон 2750-2800 п. В пятницу сильней остальных выглядели банки за счет акций ВТБ и Сбербанка, а также девелоперы на фоне мощного отскока в Эталоне и ПИКе.

Сегодня торговая сессия будет примерно в том же режиме, что и в пятницу. Основные торги акциями и облигациями пройдут с 10:00 до 18:40 МСК. Теперь режим торгов будет объявлять не ЦБ РФ, а сама Мосбиржа.

Каких-то существенных улучшений геополитической ситуации за выходные не замечено. Тем не менее причин для разворота нашего фондового рынка пока нет. Наоборот, с середины прошлой недели формируются очертания полноценной восходящей тенденции. Локальные просадки из-за волн фиксации длинных позиций могут иметь место, но при прочих равных поводов для отката ниже мартовских минимумов по индексу МосБиржи (2360-2400 п.) недостаточно.

В случае закрепления индекса выше уровня 2800 п. далее откроется дорога в сторону 2920-2930 п. Причем достижение этих отметок может происходить не только за счет экспортеров (нефтегаза и металлургов), но и за счет показавших импульс роста банков и потребительского сектора.

Санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Запад может отменить ограничения, если переговоры Москвы и Киева приведут к завершению конфликта. «Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <…> в определенной мере санкции уйдут», — отметил госсекретарь США.

Подобные комментарии благоприятны для настроений инвесторов и могут в будущем усилить позитивный эффект от появления новостей об урегулировании ситуации. Однако до реального снятия внешних ограничений может пройти достаточно много времени. К сожалению, пока сложно оценить какие-то конкретные очертания будущей картины.

К тому же параллельно с Блинкеном в воскресенье высказался канцлер Германии Олаф Шольц, указавший на то, что в ближайшее время будут введены новые санкции в отношении России.

ЦБ РФ в пятницу смягчил ряд ограничений на переводы средств физлиц за рубеж для стран, не поддерживающих санкции. Сумма увеличена с $5 до $10 тыс. Кроме того, появилась возможность пользоваться услугами компаний по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 тыс.

Вместе с тем Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для контрактов стоимостью до $15 тыс. с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса.

Прямого влияния этих мер на российский фондовый рынок нет. Однако мы их выделяем по той причине, что это одни из первых послаблений, касающихся валюты. Ранее отмечали, что такие решения могут быть признаком смягчения с целью замедления темпов укрепления рубля. Допускаю, что это мнение ошибочно, но, вероятно, в случае дальнейшего спуска курса USD/RUB, например ниже 80, Банк России продолжит постепенно снижать степень регулирования валютного рынка. Так что это будет сдерживать укрепление рубля. Чрезмерный рост национальной валюты хоть и может помочь сбить инфляцию, все-таки негативен с точки зрения пополнения бюджета.

Покупка банковских префов. Комитет Госдумы по собственности одобрил поправки к законопроекту, позволяющие Минфину РФ на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния привилегированные акции банков.

Эту новость не стоит воспринимать в качестве сигнала о том, что Минфин начнет покупать, например, привилегированные акции Сбербанка. В пятницу они выросли сильнее обыкновенных и сейчас торгуются с премией в 4,5 руб. Это фундаментально неоправданно, ведь поправки к законопроекту, на мой взгляд, связаны с потенциальной докапитализацией банков через выпуск новых префов. Так, в прошлые годы было выпущено уже два типа привилегированных акций ВТБ.

Цены на нефть остаются под умеренным давлением. Сегодня с утра падение фьючерсов Brent продолжается — они опустились ниже $104. В основном сказываются сразу три фактора. Во-первых, это ожидания использования стратегических резервов США. С мая в течение полугода на рынок дополнительно поставят 180 млн баррели. К ним добавятся и другие страны МЭА.

Во-вторых, это признаки урегулирования конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. В-третьих, из-за пандемии продолжаются масштабные локдауны в КНР, которые сами по себе обеспечивают солидное снижение совокупного спроса на нефть. В результате растут риски дальнейшего сползания котировок Brent ниже круглой отметки в $100.