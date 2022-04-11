Решение Банка России понизить ключевую ставку сразу на 300 б.п., не дожидаясь планового заседания 29 апреля, а также сигнал регулятора о возможности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях обеспечили ралли на рынке рублевых облигаций в пятницу. Доходность ОФЗ снизилась на 90 — 130 б.п. Самый короткий выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле завершил торги с доходностью 13,5% годовых. Десятилетние ОФЗ снизились в доходности до 10,95% годовых. Индекс доходности наиболее ликвидных корпоративных облигаций снизился до 14,65% (-135 б.п.). СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

С учетом последних комментариев ЦБР мы понизили прогноз по уровню ключевой ставки в этом году до 12 — 13% и в следующем до 10%. По мере снижения ставки ЦБР ждем постепенного смещения доходности ОФЗ срочностью более 2-х лет к нижней границе диапазона 10 — 11% годовых.

Среди факторов, которые будут поддерживать спрос на ОФЗ в ближайшее время, мы отмечаем отмену действия бюджетного правила в 2022 г. Правительство намерено использовать дополнительные нефтегазовые доходы (сверх цен на нефть 44 долл./барр.) не на пополнение ФНБ, а на текущий расходы и обслуживание долга. Согласно комментариям Антона Силуанова, в этом году Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов.

Решения ЦБР по ослаблению мер валютного контроля сегодня вряд ли смогут оказать давление на рынок рублевых облигаций.