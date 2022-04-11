Неделя стартует совершенно в иных условиях, чем мы могли себе предположить буквально в пятницу. Обо всем по порядку.

Во-первых, Банк России оперативно понизил ключевую ставку на 300 бп до 17% годовых, изменив риторику со стабилизации финансовых условий на обеспокоенность экономической ситуацией в стране. Пока поиск баланса между рецессионными и инфляционным процессами выглядит весьма нелинейным, учитывая высокую (но замедляющуюся) инфляцию и неопределенность с масштабом ограничительных мер против российской экономики. Тем не менее, мы полагаем, что приоритет поддержки экономики будет преобладать над инфляционной проблемой, что в ближайшие пару месяцев приведет к дальнейшему снижению ключевой ставки.

На ближайшем заседании Банка России (29 апреля) снижение ставки для нас пока не выглядит оправданным, так как решение от 8 апреля уже реализовано "с запасом". Однако к 10 июня можем увидеть все основания для снижения ключевой ставки еще на 100 бп (до 16% годовых) и доведения ее до 15% годовых в июле. Новость должна позитивно сказаться на фронтальном участке кривой ОФЗ.

Во-вторых, Банк России в пятницу частично ослабил ограничения по обороту иностранной валюты на российском рынке. Регулятор позволил физлицам снимать со своих счетов средства не только в долларах США, но и в евро в пределах озвученных 9 марта лимитов ($10 тыс. или эквивалент в других иностранных валютах). Однако ключевым стало решение отменить комиссию 12% для покупки валюты через брокеров. Собственно, предпосылкой для такого решения стало резкое укрепление рубля в течение 7-8 апреля, подтвердившее расширение дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты на биржевом рынке.

Сегодняшние торги "по новым правилам" открылись в формате коррекции рубля против доллара и евро до уровней 79-80 и 86-88, соответственно. Дальнейшая ослабление, на наш взгляд, пока не выглядит оправданным ввиду сохранения широкого набора ограничений по выводу капитала из страны, и их отмена обещает быть весьма небыстрой.

В-третьих, Минфин активно начал комментировать поворот бюджетной политики в 2022-2023 гг. Пока конечные параметры не озвучены, но контуры уже становятся довольно понятными. Минфин планирует отказаться от бюджетного правила в части обособления накопленных сырьевых сверхдоходов — точнее, их накопление в ФНБ может происходить по остаточному принципу после удовлетворения текущих потребностей бюджета в виде финансирования новых расходов и компенсации выпадающих несырьевых доходов, а также обслуживания госдолга.

Министр финансов Антон Силуанов, в частности, заявил об отсутствии планов по выходу на долговой рынок с заимствованиями из-за "космических" процентных ставок. Новость должна позитивно сказаться на среднем и дальнем конце кривой ОФЗ. Однако мы бы ориентировались на адаптивную стратегию Минфина — по возвращении доходностей на уровни начала года, например, в июле-августе, ничто не должно помешать ведомству вернуться с заимствованиями на рынок.