В конце недели нефтяные фьючерсы немного отскочили после трехдневного падения. Движение может иметь исключительно техническую природу, поскольку ниже круглого уровня $100 за баррель Brent активизировались спекулятивные покупки. Между тем сегодня с утра нисходящая волна продолжается. Ближайшей сильной поддержкой может стать зона в районе $97,5 за баррель.

Ожидается, что страны МЭА в совокупности продадут 240 млн барр. сырой нефти в следующие 6 месяцев. В ближайшие 2 месяца среднесуточный объем продаж составит 2 млн б/с, а в последующие 4 месяца — 1 млн б/с. Этот объем призван компенсировать выпадающие поставки российской нефти, которая не пользуется почетом на европейском рынке и торгуется с очень большим дисконтом. По состоянию на 8 апреля дисконт Urals к Brent составил порядка $34,5 с барреля. Покупатели из Азии активно используют эту возможность для сокращения расходов на топливо, но оперативно перенаправлять российские поставки новым покупателям в полном объеме пока не удается.

Продажи нефти странами МЭА могут временно охладить нефтяной рынок и немного сбить цены. Однако это не устранит существующие дисбалансы спроса и предложения, которые могут усугубиться к концу II квартала из-за сезонного роста спроса на бензин. Это значит, что текущая волна снижения котировок может иметь ограниченный характер и ожидать существенного падения цен на нефть будет преждевременно. Вероятно, котировки не опустятся ниже $90 за баррель в ближайшие месяцы.

По информации S&P Global Commodity Insights, в марте добыча стран-участников сделки ОПЕК+ сократилась относительно предыдущего месяца, впервые более чем за год. В пятницу министр нефти Нигерии заявил о том, что у большинства стран ОПЕК нет дополнительных резервных мощностей, чтобы увеличить производство.

По оценке Goldman Sachs, все производители ОПЕК+, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ, сейчас добывают меньше, чем в начале 2020 г. Падение добычи в России, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле может составить 4-5%. Это примерно на 0,5-0,6 млн б/с ниже мартовского уровня.

В Китае пока не удается остановить вспышку COVID-19, которая захлестнула Шанхай с его населением порядка 26 млн человек. Жесткие карантинные меры в городе сохраняются, что ограничивает спрос на топливо и является умеренным сдерживающим фактором для нефтяных цен. Ранее подобная вспышка наблюдалась в августе 2021 г. Ее эффект на нефтяные рынки ограничивался несколькими неделями.

В пятницу Baker Hughes отчитался о росте числа нефтяных буровых в США на 13 уст. и сокращении в Канаде на 11 уст. Рост буровой активности в США ускоряется, однако уверенности в том, что добыча в стране может существенно вырасти до конца 2022 г., пока нет. В условиях высокой ценовой неопределенности и сильного ESG-лобби производители опасаются расширять инвестиции в новое бурение и предпочитают распределять прибыль между акционерами.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 2,1% ниже уровня закрытия уровням предыдущего дня в районе $100,5 за баррель.