Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Во вторник обсуждения новых санкций против РФ не запланировано, в связи с чем рынок может получить небольшую передышку.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 1,1-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжает расти и поднялась выше 2,8%, уменьшая привлекательность альтернативных вложений. Рынок оставался в подавленном настроении в преддверии публикации данных по потребительской и производственной инфляции позже на неделе, а также подтверждений планов ФРС по повышению процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов в мае.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%. Индикатор накануне не устоял выше поддержки 4450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем можно говорить о рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинджера (4325 пунктов). Рынок пока не подтверждает наметившийся среднесрочный восходящий тренд.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который пытался расти, но не смог удержать позиций. Опубликованная во вторник статистика при этом подтвердила ускорение потребительской инфляции в Германии в марте до исторического рекорда 7,3% г/г, в то время как занятость в Великобритании в феврале выросла лишь на 10 тыс. против ожиданий увеличения на 50 тыс.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,81%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%. Китайские индексы идут вразрез с общими настроениями и растут в пределах 2% на фоне надежд на скорое послабление карантинных мер.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются на 3% после падения примерно на 4% накануне. Котировки отступили от района ближайших поддержек 97 долл. и 95 долл. соответственно в преддверии публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США по ходу дня. В целом, однако, цены на американский сорт накануне обновили минимум с конца февраля и развивают среднесрочный нисходящий тренд на фоне ограниченного спроса и растущего благодаря высвобождению стратегических резервов предложения.

События дня:

• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (12.00 мск)

• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)

• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)

• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)

• совет директоров Совкомфлота обсудит дивиденды за 2021 год