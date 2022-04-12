Во вторник, 12 апреля, мировые фондовые индексы торгуются преимущественно в «красной» зоне. На американских биржах возобновились распродажи на фоне продолжающегося роста доходности трежерис. Вечером 11 апреля доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 2,77%, а сегодня в первой половине дня она растет до 2,82%, обновляя трехлетние максимумы. Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса, а опасения инвесторов относительно начала рецессии не утихают. Европейский рынок следует по пятам за американским. Для китайского рынка определяющим фактором остается локдаун из-за вспышки коронавируса.



По итогам вчерашней торговой сессии в США сильнее всего просел технологический индекс Nasdaq Composite (-2,2%), ведомый акциями бигтеха: Microsoft (-3,9%), Apple (-2,6%), Amazon (-2,2%), Alphabet (-3,4%), NVIDIA (-5,2), Tesla (-4,8). Индекс S&P 500 за день потерял 1,7%, а индекс DJIA опустился на 1,2%. Сегодня внимание рынка направлено на статистику по инфляции в Соединенных Штатах. Консенсус-прогноз предполагает ускорение годовой инфляции до 8,4% с 7,9% и месячной инфляции до 1,2% с 0,8%.



В Великобритании сегодня выйдут данные по розничным продажам и рынку труда. Агентство ZEW опубликует индексы экономических настроений для Германии и еврозоны. Также выйдет статистика по потребительской инфляции в Германии. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по торговому балансу и еженедельные данные по запасам нефти от API.



На этой неделе также стартует сезон корпоративной отчетности за I квартал. Первые отчеты зададут тон всему сезону и сформируют ожидания и настроения инвесторов. Есть риск, что слабые результаты и прогнозы могут усугубить падение рынка. По традиции, первыми отчеты представят банки (JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, US Bancorp), а также TSMC, Delta Air Lines и UnitedHealth.



В понедельник котировки нефти марки Brent и марки WTI обвалились более чем на 4% на фоне предстоящего высвобождения нефти из резервного фонда США и ряда других стран, входящих в МЭА. Также «черное золото» негативно реагирует на продолжающуюся вспышку коронавируса в Китае. Во вторник ОПЕК+ опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти. Основной интерес в отчете представляет выполнение договоренностей по увеличению добычи нефти странами ОПЕК. Также картель может скорректировать прогнозы по спросу и предложению нефти на этот год. Сегодня в первой половине дня нефтяные котировки прибавляют 3%, отыгрывая больше половины вчерашнего падения.