13 апреля будут опубликованы квартальные результаты J.P. Morgan, BlackRock Inc., Delta Air Lines Inc. и Bed Bath & Beyond Inc. 14 апреля выйдет отчетность Goldman Sachs Group inc., Wells Fargo, Morgan Stanley, UnitedHealth Group inc., PNC, Ally, USB, State Street Corp. 15 апреля ожидаем выпуска результатов от Bank of America, Bank of south Carolina и Charles Schwab corp.

По традиции в числе первых отчитываются эмитенты банковского сектора. Согласно общерыночным ожиданиям, выручка JPM, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PNC, Ally financial inc., USB и State Street Corp. составит $30,551 млрд, $11,978 млрд, $14,281 млрд, $4,791 млрд, $2,132 млрд, $5,574 млрд и $3,061 млрд соответственно.

В этот раз американские компании будут публиковать квартальные результаты на фоне исторически высокой инфляции в США (7,9%) и в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на ближайших заседаниях. На текущей неделе пройдет множество выступлений представителей регулятора, от которых мы ожидаем ужесточения риторики. В периоды повышений ключевой процентной ставки банковский сектор выигрывает за счет увеличения чистого дохода по кредитам, но при этом испытывает давление ввиду снижения спроса на них.

Во время прошлого сезона отчетности около 80% компаний превзошли прогнозы выручки, однако на фондовом рынке все равно наблюдалось снижение котировок. В условиях повышенной инфляции объемы кредитования в США, скорее всего, заметно сократятся, поэтому, на наш взгляд, доля эмитентов, которые сумеют побить консенсус по прибыли, будет ниже. Мы полагаем, что предстоящий сезон отчетности отразит снижение прибыльности банковского сектора и может обусловить коррекцию индекса S&P 500 в диапазон 4330–4390 пунктов.