Во вторник темпы снижения мировых рынков замедлились. Основной фокус инвесторов в ходе торгов был сосредоточен на публикации данных по инфляции в США. Участники торгов опасались, что данные окажутся существенно хуже ожиданий, что будет говорить в пользу еще более жесткой позиции американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики. В итоге статистика вышла противоречивая — базовые индексы потребительских цен м/м и г/г за март вышли чуть лучше ожиданий, а вот полная инфляция за год составила 8,5%, против ожидавшихся 8,4%. Краткосрочно это привело к активизации покупок на мировых рынках. С одной стороны, не подтвердились опасения инвесторов, с другой, некоторые участники торгов решили зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям.

Дополнительным фактором для мировых рынков продолжают оставаться опасения относительно динамики китайской экономики, на фоне введения в отдельных регионах страны жестких карантинных ограничений. Это негативно влияет на экономическую активность, что заставляет инвесторов пересматривать ожидания относительно траектории китайской и, соответственно, мировой экономик. Данный фактор способствует сокращению объемов рисковых активов в портфелях участников торгов.

На таком фоне индексы MSCI World и MSCI EM, после провала на старте недели, во вторник снизились лишь на 0,4% и 0,1% соответственно. В США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0,3%. Продажи преобладали в большинстве секторов. Исключением стал нефтегазовый сектор, где акции росли на фоне восстановления цен на нефть — соответствующий индекс поднялся на 1,7%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как позитивные. В Азии ведущие индексы растут в пределах 2%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней предыдущего закрытия, торгуясь чуть ниже 105 долларов за баррель. Из макроэкономической статистики сегодня выделим публикацию индекса цен производителей и запасов нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, закончив день в районе 2 541 пункта. Сегодня утром ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях. В отсутствии существенных изменений в рамках геополитического фактора, российские инвесторы начинают реагировать на изменение внешнего фона, что сегодня утром позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша потерь предыдущего дня. Однако в случае роста геополитических рисков продажи в российских акциях активизируются, что приведет к компенсации утреннего подъема и переходу рынка к снижению. Отметим, что до полноценного закрепления рынка выше отметки 2 600 пунктов, основным выступает сценарий снижения с ближайшими целями в районе мартовских минимумов, установленных чуть выше 2 360 пунктов.

Во вторник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,8%, поднявшись до 79,7 рубля, евро удержал позиции у уровней закрытия предыдущей сессии, закончив день в районе 86,3 рубля. Сегодня в начале дня национальная валюта может предпринять попытку восстановления. В отсутствии роста геополитических рисков, некоторые участники торгов могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям в паре доллар/рубль, что будет способствовать ее отступлению в район 79 рублей. При этом в ходе торгов преобладание продаж в американской валюте может сохраниться, что приведет к продолжению коррекционного снижения. Отметим, что, несмотря на возможность коррекционного снижения сегодня, на наш взгляд, основным сценарием выступает дальнейший подъем доллара с ближайшей целью в район 90 рублей.