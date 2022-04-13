МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Во вторник российский рынок акций показал V-образную траекторию. В первый час торгов прошла мощная волна распродаж, индекс МосБиржи терял более 3%, а акции основных банков — по 6%. Однако импульс снижения оказался непродолжительным. На протяжении всей сессии утренняя просадка постепенно выкупалась.

Динамику лучше рынка показали акции Мечела, РУСАЛа, золотодобытчиков. Торговая активность участников вчера осталась низкой, обороты подросли лишь с 26 до 33 млрд руб. Пониженные объемы торгов относительно уровней января-марта наверняка сохранятся в ближайшей перспективе. Сказывается как отсутствие нерезидентов, так и невозможность проведения многих арбитражных стратегий.

Невысокая ликвидность — базис для сильных движений при появлении корпоративных или общерыночных новостей. В моменте реакция на внешние события может быть чрезмерной даже среди российских голубых фишек. Например, в случае локальных рыночных провалов это создает возможность для спекулятивных покупок.

Индекс МосБиржи в моменте опускался под 2500 п., однако покупатели не позволили ему закрепиться ниже. Сценарий боковой консолидации в ближайшей перспективе выглядит наиболее вероятным. При этом чуть лучше рынка могут быть металлурги (кроме сталеваров) и нефтяные компании на фоне отскока цен на нефть. На более длинном горизонте сохраняются положительные ожидания по индексу МосБиржи.

Со стороны фактора геополитики пока не появляется каких-то намеков на изменение ситуации. Из вчерашнего выступления президента РФ можно сделать вывод, что существенного прогресса в переговорах с украинской стороной пока нет. В будущем урегулирование ситуации могло бы стать мощным драйвером для положительной переоценки российского рынка, но по срокам сейчас нет никакой определенности.

Американский рынок акций накануне попробовал возобновить подъем, однако к концу торгов продавцы вновь перехватили инициативу. Ключевым событием стала статистика по инфляции. Показатель составил 8,5% в годовом выражении, что является максимальным значением за 40 лет

C начала апреля доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,3% до 2,7%. На максимуме наблюдалось 2,8%. Увеличение процентных ставок может привести к замедлению экономики и давит на американский рынок акций.

Индекс S&P 500 находится около 4400 п., вновь опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. В условиях разгона инфляции и ожиданий ужесточения ДКП со стороны ФРС формирование привычного для последних лет растущего тренда с движением к новым максимумам в ближайшие месяцы вызывает большие сомнения.

Даже в случае замедления инфляции в США процентные ставки по гособлигациям едва ли будут сильно снижаться (это негативно для акций), ведь регулятор намерен сокращать баланс на $95 млрд в месяц. А спрос на эти Treasuries откуда-то должен появиться дополнительно к выпускающимся бондам для финансирования текущего дефицита бюджета. Если раньше ФРС выкупала гособлигации, то сейчас будет продавцом в условиях, когда спрос со стороны нерезидентов будет подавлен. Главным образом он сократится из ЕС за счет ухудшения торгового баланса в регионе на фоне роста цен на энергоносители.

Получается весьма опасная ситуация, когда в определенный момент ФРС придется сдержать процесс нормализации ДКП, а именно сокращать скорость снижения баланса. Это будет означать более медленное падение избыточной ликвидности. Поэтому причин для серьезного снижения золота в среднесрочной перспективе не наблюдается. Наоборот, спрос на драгметалл может вырасти, а котировки способны вернуться повторно закрепиться выше $2000 за унцию.

Курс USD/RUB вторую сессию остается в диапазоне 78-80. Амплитуда колебаний заметно снизилась относительно предыдущих дней. Похоже, что найден промежуточный баланс спроса и предложения. С конца марта мы уже видели, как курс может более недели находиться в узком коридоре (82,5-85). В ближайшие дни мы, вероятно, увидим схожую картину как раз около 78-80. Если этот диапазон раскроется вниз на фоне избыточных продаж экспортеров, то падение курса может вновь ускориться. В таком случае регулятору вновь придется оценивать возможность дополнительного смягчения мер по валютному контролю, чтобы избежать чрезмерного укрепления национальной валюты, которое негативно скажется на бюджетных доходах.

Бумаги в фокусе

∙ Росбанк (+40%). Акции второй день подряд в лидерах роста на фоне недавней новости о выкупе доли Societe Generale компанией Интеррос Владимира Потанина. Если в понедельник обороты были всего 5 млн руб., то во вторник они увеличились совсем незначительно — 10 млн. Ликвидность и free-float инструмента крайне низкие, так что значительного интереса к бумагам со стороны широкого круга инвесторов не будет. Ключевая идея — возможная оферта со стороны Интерроса.

∙ Мечел-ао (+8,1%), Мечел-ап (+3,1%). Бумаги уже несколько дней подряд выглядят существенно лучше рынка. С февральских минимумов котировки выросли почти в два раза. Драйвером служат все еще высокие цены на уголь, а также валютный фактор. Сложившаяся конъюнктура позволяет компании снижать долговую нагрузку, что в первую очередь позитивно сказывается именно на обыкновенных акциях, по которым многие годы не платились дивиденды. Они сегодня торгуются с 40%-ым дисконтом к префам.

Что касается недавнего запрета на поставки угля в ЕС, то по итогам 2021 г. Мечел формировал лишь 13% выручки горнодобывающего сегмента в этом регионе или около 4% от консолидированной выручки группы. Переориентация на Азию вряд ли существенно скажется на общей рентабельности компании.

∙ Северсталь (+1,7%). На предыдущей сессии акции вновь опускались ниже 1000 руб., но к концу дня откат удалось полностью выкупить и сформировать сигнал о развороте нисходящей тенденции. Появилась новость, что сделка по покупке ООО "Русская энергия" 100% акций АО "Воркутауголь" у Северстали пока на паузе.

В акциях металлургической компании инвесторов может смущать необходимость вынужденно переориентировать поставки из ЕС в Азию, что негативно скажется на маржинальности. При этом на внутреннем рынке из-за высокой конкуренции и регуляторных мер цены ниже экспортных. Плюс напомним, что менеджмент Северстали рекомендовал отказаться от промежуточных дивидендов. Пока ясности по срокам возврата к прежней дивполитике нет. Не радует и отказ от публикации квартального отчета. На таком фоне бумагам будет сложно показать опережающую динамику относительно индекса в краткосрочной перспективе.

∙ Ozon (-2,9%). Александр Шульгин покинул пост главного исполнительного директора компании и вышел из совета директоров. Это связано с персональными санкциями ЕС и Австралии. Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления. Ни Ozon, ни какая-либо из ее дочерних предприятий в настоящее время не включены в какие-либо санкционные списки. Смена руководства — осмысленный шаг с целью снижения потенциального воздействия внешних ограничений в отношении бизнеса Ozon.

∙ X5 Group (-3,8%), Магнит (-0,3%). Соотношение цены двух бумаг опустилось до минимального уровня за всю историю — 0,27. Текущая оценка Магнита по мультипликаторам заметно выше, чем по X5. Однако такая премия сейчас обусловлена сразу несколькими факторами. X5 зарегистрирована в Нидерландах, а значит есть неопределенность по поводу сроков возобновления выплаты дивидендов. К тому же Россия расторгла соглашение по избеганию двойного налогообложения с Нидерландами.

Отчеты и важные события

∙ ММК опубликует операционные результаты за I квартал.

∙ В США сегодня стартует сезон корпоративной отчетности. Квартальные результаты в среду представят JPMorgan, BlackRock, Infosys, Delta Air Lines и др. Согласно оценкам FactSet, в среднем американские компании в I квартале увеличили чистую прибыль на 4,5%.