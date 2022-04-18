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2022
https://1prime.ru/experts/20220418/836686307.html
Глобальные рынки на этой неделе будут под давлением
Мнения аналитиков
Новости
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По состоянию на утро понедельника на мировых рынках настроения глобальных инвесторов ухудшаются. Ключевые азиатские индексы снижаются из-за вспышки по COVID-19 и несмотря на... ПРАЙМ, 18.04.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Владимир Соловьев
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По состоянию на утро понедельника на мировых рынках настроения глобальных инвесторов ухудшаются. Ключевые азиатские индексы снижаются из-за вспышки по COVID-19 и несмотря на положительные данные по экономике Китая: темпы роста ВВП КНР в 1 кв. увеличились до 4,8% г/г, что оказалось лучше прогноза 4,4% г/г (Trading economics). Фьючерсы на американские и европейские индексы в красной зоне, а цены на нефть подрастают, превысив 112 долл. за барр.
Динамика рынка США на предстоящей неделе будет зависеть от финансовых результатов крупнейших американских корпораций. В понедельник отчеты представит Bank of America, во вторник — J&J, Netflix и Halliburton, в среду — Tesla, а в четверг AT&T. По нашему мнению, ухудшение финансовых результатов вследствие высокой инфляции уже «сидит» в рынке, но учитывая ожидания по более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС уже в мае, бурного роста рынков ждать не приходится. Стоит отметить и усиление напряженности в развитии ситуации на Тайване, что не дает поводов для формирования тренда роста.
Полагаем, что даже если отчетность будет положительной, позитив на мировых рынках будет краткосрочным. Ожидаем снижение глобальных рынков на этой неделе.