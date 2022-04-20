На российском рынке акций во вторник продолжилось поступательное снижение. В моменте индекс МосБиржи терял 5%, опустившись к 2220 п. Это новые минимумы с 24-25 февраля. На графике мы видим, что падение проходило плавно, без резких провалов и отскоков. С одной стороны, это явный признак устойчивости нисходящего тренда. С другой, во второй половине сессии наконец-то произошел полноценный отскок. Он был таким же плавным, как и волна снижения.

Обращаем внимание и на рост торговых оборотов с 19-24 млрд руб. в предыдущие дни сразу до 35,5 млрд руб. Тот факт, что это произошло на траектории разворота является стандартным сигналами в пользу продолжения восстановления.

С технической точки зрения для слома падающего тренда последних дней индексу МосБиржи необходимо закрепиться выше 2400-2430 п. В ближайшее время мы как раз можем увидеть тестирование этих уровней сопротивления. Удержание длинных позиций в целом по рынку выглядит оправданным.

Самые сильные на отскоке. В течение вторника многие голубые фишки показали схожую V-образную динамику. Предлагаю обратить внимание на то, у каких бумаг был наиболее сильный внутридневной отскок. Это индикатор спроса участников, указывающий на потенциальных лидеров роста в ближайшей перспективе. Так, среди голубых фишек лучше остальных выглядели акции Газпрома, Северстали, Магнита и АЛРОСА.

Самый слабый результат показали TCS Group, Сургутнефтегаз-ао, НОВАТЭК и Татнефть.

Ситуация на рынке облигаций существенно отличается в лучшую сторону от положения дел в акциях. Растут ОФЗ и корпоративные бумаги. Индекс гособлигаций (RGBI) прибавил еще 1,4%.

В цену бондов закладывается дальнейшее снижение рублевых ставок. На наш взгляд, на следующей неделе ЦБ может продолжить смягчать денежно-кредитную политику и понизит ключевую ставку, например с 17% до 15%. Сейчас риски инфляции в большей степени лежат в плоскости ограниченности предложения для потребителя из-за спада импорта, сложной логистики и санкций. В такой ситуации нужно стимулировать кредитование этого импорта или импортозамещение, так как высокой ключевой ставкой «инфляцию предложения» никак не победить.

В результате в среднесрочной перспективе возможно заметное снижение реальных процентных ставок по рублю. Реальная процентная ставка = безрисковая ставка ОФЗ — инфляция.

Если в феврале ЦБ резко поднимал ставку до 20%, чтобы сбить отток средств из банков, делая депозиты привлекательными, то сейчас по мере нормализации ситуации с банковской ликвидностью регулятор пойдет по пути в первую очередь поддержки экономики за счет ускоренного снижения стоимости кредитования, не дожидаясь разворота инфляционного тренда.

В результате мы можем увидеть ситуацию, когда некоторое время реальные рублевые процентные ставки будут близкими к нулю или даже отрицательными. Это в свою очередь будет поводом для притоков в акции. В последнее время их динамика сильно разошлась с облигациями, что четко видно при сравнении графиков RGBI и индекса МосБиржи. Эта ситуация на горизонте ближайших месяцев поменяется.

Курс USD/RUB продолжил снижаться и опустился к 78,5. Объем предложения валютной выручки экспортеров очевидно превышает спрос на валюту, о чем мы уже много раз говорили. Если ничего не делать, то тренд по укреплению рубля не поменяется, даже в условиях умеренного падения цен на нефть.

В этой ситуации Банк России вчера вечером объявил о новых мерах по смягчению валютного контроля. Для несырьевых экспортеров увеличен срок, в течение которого они обязаны продавать 80% выручки. Ранее им это нужно было сделать в течение 3 дней, а теперь будет 60.

Новость появилась уже после закрытия торгов и рубль на нее не успел отреагировать. В прошлый раз, когда ЦБ смягчал меры, курс USD/RUB подскакивал к 81-82, а затем снова плавно снижался. Сейчас мы можем увидеть что-то похожее, но в чуть меньшем масштабе.