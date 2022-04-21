На российском рынке акций в среду не получилось развить полноценный отскок. Индекс МосБиржи прибавил 0,5%, но внутри сессии никакой единой тенденции не было. Разнонаправленная динамика наблюдалась даже внутри отдельных наиболее крупных секторов. Обороты остались повышенными относительно предыдущих сессий (34,6 млрд руб.).

Индекс МосБиржи находится около 2330 п. Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы смешанный. С одной стороны, все еще остается актуальным устойчивый нисходящий тренд, продолжающийся с начала апреля. С другой — в случае преодоления области 2400-2430 п. инициатива перейдет на сторону покупателей, растущая тенденция ускорится. Удержание длинных позиций в целом по рынку выглядит оправданным, если речь идет о горизонте от нескольких месяцев.

Инфляция продолжает замедляться. Согласно вчерашним данным Росстата, недельный показатель сократился с 0,66% до 0,2%. Это уже шестая неделя снижения инфляции, что, безусловно, позитивно. В годовом выражении показатель остается экстремально высоким — 17,6% (максимум с 2022 г.). По сути, он уже не так важен, как явная локальная тенденция на замедление инфляционного всплеска.

Влияние опубликованных цифр позитивно как для рынка акций, так и облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) в среду вырос еще на 0,8%. Гособлигации уже выглядят перекупленными, кривая доходностей по бондам со сроком погашения более 2 лет опустилась в диапазон 10-10,5%.

Корпоративные облигации существенно отстают в динамике, спреды к кривой ОФЗ (G-спред) расширились. Так что покупка бондов российских компаний сейчас выглядит более привлекательной, чем гособлигаций.

Инфляционные тенденции располагают к тому, что ЦБ РФ в ходе заседания в следующую пятницу вновь снизит ключевую ставку. В базовом сценарии она может упасть до 14-15%. Если посмотреть на доходность к погашению трехмесячного выпуска ОФЗ 26209, то она составляет 14,6%. То есть в рынок уже полностью заложили дальнейшее смягчение ДКП.

Для акций замедление инфляции, а также снижение ключевой ставки и доходностей по ОФЗ являются позитивными драйверами. Растет их привлекательность по отношению к долговым бумагам. Добавим к этому перспективу снижения реального free-float, профицитный платежный баланс, потенциальное урегулирование ситуации на Украине, возобновление выплат дивидендов многими компаниями в 2023 г. — и мы получим комплекс факторов, которые способны обеспечить рост рынка акций на горизонте 1-2 лет.

На валютном рынке продолжается ожидаемое укрепление рубля. Пока точечные меры ЦБ РФ по ослаблению мер регулирования не помогают. Давление экспортеров, продающих 80% валютной выручки, настолько велико, что не перекрывается низким спросом на валюту со стороны импортеров или населения.

Вчера в моменте курс даже падал до 72 на фоне каких-то аномальных продаж крупного участника.

Уровни 70-75 по паре USD/RUB пока выглядят зоной поддержки. Снижение курса к этим рубежам будет располагать к дальнейшему более существенному ослаблению валютного контроля. Поэтому чрезмерные просадки курса можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций по доллару с целью фиксации на отскоке.

Санкции. США расширили список санкций в отношении РФ, добавив в него 40 компаний и 29 физических лиц. Среди них заместители главы ЦБ Ксения Юдаева и Михаил Алексеев, ряд руководителей банка Открытие. Также введены ограничения в отношении Транскапиталбанка и Инвестторгбанка. С точки зрения влияния на российский рынок акций новые меры никак не должны сказаться.

В это же время идет дискуссия по поводу уже шестого пакета санкций ЕС. В рамках него обсуждается тема некоторых ограничений на импорт нефти из РФ. Решение может быть принято на следующей неделе. Сейчас известно, что нет консенсуса среди всех стран ЕС. Венгрия уже заявила, что не присоединится к ограничениям на поставки энергоносителей. А во Франции в воскресенье пройдет второй тур президентских выборов, на которых Макрон по опросам имеет совсем незначительный перевес. При этом другой кандидат Марин Ле Пен вчера высказалась против введения эмбарго на российские нефть и газ, так как это не принесет желаемого результата и негативно скажется на гражданах страны.