Ближайший фьючерс на Brent в среду пытался развить снижение, но по итогам дня сумел удержаться у отметки 107 долл./барр., уровня закрытия предыдущего дня. Понижение накануне прогноза МВФ по мировой экономике и вспышка Covid-19 в КНР, подталкивающая к снижению китайский рынок, а также высокие долларовые ставки заставили участников рынка занять выжидательные позиции.

В конце дня некоторое ухудшение настроений на рынке США и недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей способствовали локальной просадке котировок «под» отметку 105 долл./барр.: последние показали рост добычи в стране на100 тыс. барр./сутки и заметное увеличение чистого экспорта нефти (до рекордных 2,9 млн барр./сутки, против 1,1 млн барр. — неделей ранее), ослабляющего опасения относительно предложения топлива на мировом рынке. Впрочем, резкое снижение в Штатах запасов сырой нефти (-8,02 млн барр.) и нефтепродуктов (дистилляты —2,66 млн барр., бензины: —0,76 млн барр.) помогло сдержать давление продавцов.

Сегодня утром фьючерс на Brent умеренно повышается, удерживаясь у 108 долл./барр. Полагаем, что диапазон 105-110 долл./барр., учитывая скудость экономического календаря, может сохранить свою актуальность.