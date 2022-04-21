Российские ОФЗ после возобновления торгов 25 марта показывают уверенный рост. Индекс RGBI, отражающий динамику средних и длинных ОФЗ, за это время вырос на 16,8%. Ключевым драйвером выступают высокие шансы на снижение ключевой ставки Банком России. Набиуллина предостерегла участников финансового рынка от нарушений

8 апреля ЦБ внепланово снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Регулятор отметил снижение рисков для финансовой системы и устойчивый приток средств на банковские депозиты. На текущий момент в банковской системе наблюдается устойчивый профицит ликвидности на фоне замедления темпов инфляции. Это позволяет ожидать дальнейшего снижения ставки на заседании 29 апреля, что уже закладывают в котировки ОФЗ участники рынка.

Доходности ОФЗ стабильно снижаются по всей длине кривой. Высокие значения можно увидеть лишь на горизонте нескольких месяцев, в то время как доходности бумаг от 1 года и выше лежат между 10% и 11%. Насколько интересны такие доходности в сегодняшней ситуации?

По состоянию на 15 апреля недельные темпы роста цен опустились до 0,2%. Если предположить, что инфляция стабилизируется на этом уровне, то в следующие 12 месяцев цены могут вырасти примерно на 10%. Есть вероятность, что фактическая инфляция окажется ниже, но и риски новых ценовых всплесков в период перестройки экономики тоже остаются.

Поэтому на горизонте года доналоговая доходность по ОФЗ в районе 10-11% выглядит недостаточной компенсацией, чтобы уверенно говорить о защите капитала от обесценения. А вот на долгосрочном горизонте решение зафиксировать такую доходность может оказаться выгодным, поскольку уже в 2024 г. Банк России рассчитывает, что инфляция вернется к цели в районе 4%.

Если прогноз не оправдается

Можно справедливо отметить, что предугадать темпы инфляции очень сложно. Как быть уверенным, что доходность по облигациям позволит защитить капитал от обесценения на долгосрочном горизонте?

Для этих целей можно обратить внимание на специальные выпуски ОФЗ-ИН. Номинал этих облигаций регулярно индексируется на размер инфляции, а сверх этого инвестор получает купон в размере 2,5% от номинала. Это значит, что на горизонте нескольких лет капитал инвестора будет гарантировано расти быстрее, чем официальная инфляция.

В этом классе активов на Мосбирже представлены: выпуск 52002 с погашением через 6 лет, 52003 с погашением через 8 лет и 52004 с погашением в 2032 г.

Во что инвестировать на горизонте 1-2 года

На краткосрочном горизонте инвесторы могут рассмотреть два варианта для защиты накоплений от инфляции. Консервативный — купить ОФЗ-ПК с плавающим купоном, привязанным к RUONIA.

Ставка RUONIA, как правило, близка к ключевой ставке ЦБ с поправкой на рыночные настроения. На текущий момент она превышает 16%. Привязка купона к этому индикатору дает инвестору уверенность, что в случае нового скачка процентных ставок его портфель не упадет в цене. При этом он сможет стабильно получать доходность на уровне ставок на денежном рынке.

Среди ОФЗ-ПК можно отметить выпуск 24021, по которому 4 раза в год выплачивается купон, равный среднему значению RUONIA за 3 месяца с небольшой задержкой в 7 дней.

Более агрессивный вариант — это корпоративные бонды. Риски здесь выше, но и разница в доходности с ОФЗ сейчас очень большая. В отличие от госбумаг, доходности по корпоративным бондам снижаются медленно. До сих пор здесь можно найти бумаги неплохих эмитентов с доходностью от 15 до 20% и выше. Для тех, кто готов принимать на себя риски корпоративных облигаций, это окно возможностей может быть открытым еще несколько недель, после чего премия в доходности сузится до обычных размеров.