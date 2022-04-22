Падение продолжается. Нисходящий тренд на российском рынке акций так и не был сломлен. Накануне индекс МосБиржи попытался развить начавшийся на этой неделе отскок, однако продавцы вновь перехватили инициативу. К концу сессии потери превысили 2,5%.

Значительную роль в итоговом снижении индекса сыграли акции Лукойла, просевшие на 7,8%. За счет их высокого веса влияние только этих бумаг на падение индекса МосБиржи составило —0,97%. Еще 0,35% индекс потерял за счет обвала в акциях Яндекса на 8%.

В то же время гораздо лучше рынка выглядел сектор строительных компаний (+4,8%) за счет подъема ПИКа, ЛСР и мощнейшего скачка на 25% в акциях Самолета.

Индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала. Для выхода за его пределы теперь необходимо пробивать наверх область 2330-2370 п. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых технических поддержек можно выделить только уровни 2220 п. и 2120 п.

Важную роль во вчерашнем снижении сыграл фактор ускоренного укрепления национальной валюты. Крепкий рубль мешает рынку акций. Более 60% нашего рынка — это экспортеры. Для них текущая фаза беспрецедентного укрепления негативна с точки зрения рублевой выручки. К тому же по ряду commodities типа нефти экспорт происходит с дисконтом к спот-рынку.

В ОФЗ по-прежнему все по-другому. Индекс гособлигаций RGBI продолжил активно расти, прибавив еще 1%. Часть кривой ОФЗ опустилась по доходности уже ниже 10%. Стоит признать, что настолько мощное и быстрое восстановление весьма неожиданно.

Более того, текущие оценки уже выглядят избыточно высокими. Если позволяет индивидуальная толерантность к риску, то стоит рассмотреть перекладку из ОФЗ в корпоративные облигации.

По мере дальнейшей стабилизации ситуации в финансовом секторе, замедления инфляции и снижения рисков корпоративные бонды будут догонять ОФЗ. Сейчас у инвесторов остается открытым окно, когда можно зафиксировать доходность 15-20% по качественным бумагам эмитентов из первого/второго эшелона. Аналогичную картину мы уже видели в 2015 г. после мощной волны девальвации рубля.

Какая разница? Предлагаю посмотреть на так называемый G-спред по индексу 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций, рассчитываемого Cbonds. Сейчас этот индикатор, показывающий разницу в доходностях между ОФЗ и корпоративными долговыми бумагами, находится вблизи абсолютных максимумов. То есть корпоративные облигации торгуются с премией около 400 б.п, тогда как среднее значение в 2021 г. было 70-90 б.п.

Наш прогноз: скоро обозначенная выше премия по доходности в облигациях по отношению к ОФЗ заметно сократится. Корпоративные бумаги традиционно реагируют на фазу снижения рыночных ставок с некоторым лагом. А затем из-за снижения привлекательности долговых инструментов (упадут их доходности к погашению) спрос будет смещаться в сторону рынка акций.

Инфляционные ожидания населения в апреле резко развернулись вниз. А это важный индикатор, учитываемый Центробанком при принятии решений по дальнейшему смягчению ДКП. Показатель опустился с мартовских 18,3% до 12,5%. На настроениях сказалось сразу два фактора:

— уже резко выросшие цены в предыдущие недели («куда еще выше?»)

— мощнейшее укрепление рубля, курс USD/RUB опустился со 120 до 74

Накануне в ходе выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, на котором ее переизбрали в качестве главы ЦБ РФ еще на 5 лет, достаточно четко дала понять, что регулятор готов к дальнейшему снижению ключевой ставки. На наш взгляд, на следующем заседании 29 апреля она будет снижена с 17% до 15%.

Банк России и рубль. Ранее на основе предыдущих действий ЦБ мы делали предположение, что при спуске курса USD/RUB в область 71-75 регулятор начнет предпринимать активные действия, чтобы не допустить его дальнейшего падения. Чрезмерное укрепление негативно для экспортной выручки, а соответственно и для налогооблагаемой базы, а также бюджетных поступлений.

В четверг курс вновь посетил обозначенный коридор, и уже после закрытия торгов ЦБ ожидаемо продолжил смягчать меры валютного контроля. Теперь экспортеры должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления. Ранее было 3 дня.

На наш взгляд, решение абсолютно правильное. Это позволит спокойнее проходить так называемые налоговые периоды, когда рубль пользуется повышенным спросом. Управление валютной ликвидностью станет более гибким и адаптивным.

Кроме того, у регулятора теперь есть для анализа ситуации один-два месяца, когда не будет наблюдаться чрезмерного укрепления рубля. При прочих равных экспортеры могут придерживать продажи валюты, если курс будет опускаться к 70-75. Поэтому, если у вас есть необходимость продать доллары, то по этим уровням это делать не стоит. Можно дождаться чуть более высоких отметок.

Сегодня с открытия ожидается локальное ослабление рубля. Предположу, что курс USD/RUB может постепенно вернуться к 78-82.

Акции экспортеров — могут быть лучше рынка. За счет ожидания остановки укрепления рубля в ближайшее время бумаги ориентированных на экспорт компаний должны быть лучше рынка. Это касается нефтегазового сектора, цветных металлургов, угольщиков, производителей удобрений.