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2022
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Инфляционные ожидания населения резко "сдулись"
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Макроэкономика: Инфляционные ожидания населения резко «сдулись». Отчет Банка России и инФОМ удивил дихотомией оценок наблюдаемой и ожидаемой через год инфляции. Наблюдаемая... ПРАЙМ, 22.04.2022
мнения аналитиков, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Росбанка
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Макроэкономика: Инфляционные ожидания населения резко «сдулись». Отчет Банка России и инФОМ удивил дихотомией оценок наблюдаемой и ожидаемой через год инфляции. Наблюдаемая инфляция продолжила рост и достигла 19.9%, а ожидаемая через 12 месяцев — резко сократилась до 12.5%. «Сдутие» ожиданий, по сравнению с мартовской оценкой, составило почти 6 пп и выглядит аномальным в контексте привычной логики наблюдений.
Однако не стоит полностью списывать со счетов данную оценку, так как она может намекать на серьезный сдвиг в потребительской и сберегательной парадигме населения. Иными словами, может вновь произойти замещение более дорогих товаров на дешевые аналоги, а также сказаться практика пополнения сбережений по текущим процентным ставкам.
И да, это еще шире открывает окно возможностей для снижения ключевой ставки Банком России на апрельском заседании на 200 бп.