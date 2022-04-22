Макроэкономика: Инфляционные ожидания населения резко «сдулись». Отчет Банка России и инФОМ удивил дихотомией оценок наблюдаемой и ожидаемой через год инфляции. Наблюдаемая инфляция продолжила рост и достигла 19.9%, а ожидаемая через 12 месяцев — резко сократилась до 12.5%. «Сдутие» ожиданий, по сравнению с мартовской оценкой, составило почти 6 пп и выглядит аномальным в контексте привычной логики наблюдений.

Однако не стоит полностью списывать со счетов данную оценку, так как она может намекать на серьезный сдвиг в потребительской и сберегательной парадигме населения. Иными словами, может вновь произойти замещение более дорогих товаров на дешевые аналоги, а также сказаться практика пополнения сбережений по текущим процентным ставкам.

И да, это еще шире открывает окно возможностей для снижения ключевой ставки Банком России на апрельском заседании на 200 бп.