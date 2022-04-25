Внешний фон утром понедельника можно назвать негативным. Цены на нефть продолжают снижение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. В ЕС готовят шестой пакет санкций против России, который может включать в себя некоторую форму нефтяного эмбарго.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов в пределах 2,8%, при этом на этот раз падение возглавлял Dow Jones Industrial Average. Доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировались немногим ниже 2,9%, что частично сняло напряжение с сектора высоких технологий, но в целом на рынке преобладали опасения в отношении состояния национальной и мировой экономики в условиях грядущего повышения процентных ставок и геополитической напряженности. На прошедшей неделе сам глава ФРС Пауэлл подтвердил перспективу увеличения ставки сразу на 50 базисных пунктов в мае.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%, предвещая негативное начало недели, на которой будет опубликована, в частности, первая оценка ВВП США за 1-й квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции (индекс ценового потребления) за март. Индекс S&P 500 при этом может взять курс на район 4200 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%. По итогам второго тура президентских выборов во Франции победу одержал действующий президент Эммануэль Макрон, что по крайней мере снимает политическую неопределенность в регионе. В остальном экономика еврозоны в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит ощущать санкционное давление. В ближайшие дни на биржах будут ждать оценок потребительской инфляции и ВВП за 1-й квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия.

На торгах в Азии утром вслед за мировыми продажами преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,6%. Китайские индексы теряют около 6% на фоне введения карантинных мер в том числе в Пекине.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI падают почти на 4% после сильного снижения в пятницу. Котировки развивают снижение от района краткосрочных сопротивлений 108,50 долл. и 103,50 долл. соответственно и рискуют вернуться к апрельских минимумам (97,65 долл. и 92,96 долл. соответственно) на фоне сохранения опасений в отношении спроса на сырье в том числе в китайской экономике. В то же время поддерживающим фактором для цен в ближайшие дни могло бы стать введение нефтяного эмбарго против России со стороны ЕС.

События дня:

• индекс делового климата Германии Ifo в апреле (11.00 мск)

• операционные результаты Ленты и РусАгро за 1-й кв. 2022 г.

• финансовые результаты ТГК-1 по РСБУ за 1-й кв. 2022 г.

• день инвестора Полиметалла

• советы директоров Газпрома, Аэрофлота

• квартальные отчетности Coca-Cola, Whirlpool

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали в пределах 3,5%, при этом в лидерах снижения пребывал долларовый индикатор. По итогам недели индексы скорее подтвердили негативный настрой и склонность к развитию снижения, которая остается актуальной при положении ниже сопротивлений 2510 и 980 пунктов соответственно с ближайшими поддержками 2180 и 885 пунктов.

Рубль в пятницу Мосбирже изменился менее чем на 1% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс укрепляется в пределах 1% и расположен в районе 76,60 руб. и 82,80 руб. соответственно. Российская валюта подошла к уровням начала текущего года и может еще какое-то время идти выше на фоне налогового периода. К концу недели, однако, ослабить оптимизм наряду с близостью важных технических значений может ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ на очередном заседании.

В понедельник настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными, что наряду с отсутствием позитивных геополитических сигналов предвещает сохранение продаж в том числе на российских биржах. Оптимизма в складывающихся условиях не наблюдается и на рынке золота, цены на которое вернулись к минимумам с конца марта, к поддержке 1910 долл./унц. Полиметалл при этом отчитался о сокращении производства золота и серебра в 1-м квартале текущего года и повысил прогноз по денежным затратам. В ЕС тем временем готовят новый пакет санкций против РФ, что в целом не предвещает возвращения к покупкам.