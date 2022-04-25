После некоторой коррекции в конце прошлой недели, в понедельник рубль возобновил укрепление уже с открытия торгов. Если открывалась пара доллар/рубль выше 75 руб., то к середине дня торговалась вблизи 73 руб. Основную поддержку российской валюте, по всей видимости, оказывали проходившие в понедельник крупные налоговые платежи. Кроме того, фактором укрепления для рубля выступало сообщение Еврокомиссии о том, что у европейских компаний будет возможность для расчета за газ в рублях без нарушения санкций.

Отметим, что рубль, по сути, вновь вернулся к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и циклу валютных смягчений ЦБ. Не исключено, что в ближайшие дни российская валюта продолжит укрепление, однако обновить максимум с 8 апреля (71 по доллару), вероятно, помешает очередная коррекция ключевой ставки, ожидаемая в пятницу большинством участников рынка.

В конце прошлой недели банки аккумулировали ликвидность на корсчетах в рамках подготовки к основным налоговым платежам. Даже с учетом предварительных налоговых платежей и погашения части задолженности перед казначейством по РЕПО в пятницу, сальдо по бюджетному каналу сохранилось для банковской системы положительным. Кроме того, вновь наблюдался приток наличных в банки, и за последнюю неделю в систему вернулось еще 132 млрд руб. Также перед крупными выплатами в бюджет банки забрали часть средств с депозитов постоянного действия в ЦБ. В результате остатки ликвидности на корсчетах пополнились к утру понедельника на 166,5 млрд руб. — до 1,5 трлн руб., не столь внушительно, но максимум с 13 апреля. Величина профицита ликвидности за счет сокращения средств на депозитах сократилась, составив 1,1 трлн руб. (минимум за полторы недели). Ставка Ruonia в преддверии крупных платежей начала еле заметное движение вверх, составив в четверг 16,25%. В начале текущей недели можно ожидать дальнейшего подъема ставки.