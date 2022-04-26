На валютном и денежном рынках в начале недели проявляется эффект от уплаты крупных налоговых платежей. Так, рубль продолжает укрепляться, и во вторник утром российская валюта торговалась по 72,06 против доллара, что стало максимумом с 20 апреля, когда пара опускалась ниже 72 руб. В свою очередь, в банковской системе нетто-отток ликвидности по бюджетному каналу в понедельник был близок к 1 трлн руб. (970 млрд руб.). Эта цифра сложилась с учетом привлечения средств банками по депозитам и в РЕПО у Федерального казначейства на 700 млрд руб., так что фактический отток ликвидности на налоговые платежи мог быть близок к отметке в 2 трлн руб. Часть ушедшей ликвидности банки также компенсировали средствами с депозитов, поэтому остатки на корсчетах сократились не столь существенно (-508,4 млрд руб.), хоть и составили менее 1 трлн руб.

В результате сокращения средств банков на депозитах в ЦБ более чем на 400 млрд руб. на соответствующую величину сократилась общая величина профицита ликвидности в системе, составив 690,4 млрд руб.

В ближайшие дни эффект от налогового периода все еще будет сохраняться на рынке. Под его влиянием пара доллар/рубль может протестировать уровни ниже 72 руб., однако от обновления годового максимума (71 руб. в апреле) рубль пока, вероятно, сдержит ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ.

Отметим, что несмотря на крупный отток ликвидности накануне, Банк России сегодня решил не увеличивать объем предоставления рублевых средств банкам по недельному РЕПО, а наоборот установил лимит на 760 млрд руб. против 1,2 трлн руб., предстоящих к возврату. Такая ситуация временно сократит величину профицита ликвидности до минимального с начала апреля уровня и поддержит курс рубля.