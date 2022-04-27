Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Газпром остановил поставки газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за топливо в рублях.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 2,4-3,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, хотя доходность 10-летних гособлигаций США продолжала отступать от пиков и зафиксировалась ниже 2,8%. На рынке оценивали неоднозначные макроэкономические данные по рынку жилья, а также корпоративные отчетности. Отчитавшиеся после закрытия основных торгов Microsoft и Google по показателям прибыли при этом не оправдали ожиданий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции, пытаясь отступить от района поддержки 4150 пунктов. Рынок ждет очередной насыщенный на квартальные отчетности день.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, при этом середина недели также может оказаться для региона тревожной на фоне актуализации газового вопроса и возобновления роста цен на топливо в среду после отказа Польши и Болгарии производить оплату рублях. В течение дня на рынках также будут ждать выступления главы ЕЦБ Лагард. Индекс потребительского климата Германии GfK в мае при этом сократился с —15,7 до —26,5 пункта (ожидалось —16 пунктов).

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,8%. Китайские индексы корректируются наверх и прибавляют в пределах 4% на фоне данных об ускорении роста прибыли промышленных компаний страны в феврале с 4,2% до 12,2% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после скачка наверх на 3% накануне, который во многом был обеспечен коррекцией с локальных минимумов. Котировки приостановили повышение у сопротивлений 106 долл. и 101,50 долл. соответственно, при закреплении выше которых можно ожидать волны роста в район 108 долл. и 104 долл. В среду помимо прочего на рынке будут оценить еженедельные данные по запасам от Минэнерго США, при этом оценки API показали скачок запасов нефти на 4,8 млн баррелей, который сглаживается сокращением запасов бензина на 3,9 млн баррелей. Схожей динамики в целом ожидают от данных Минэнерго США.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)

• торговый баланс США в марте (15.30 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже домов США в марте (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)

• промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы, ВВП России в марте (19.00 мск)

• финансовые результаты X5 Retail Group и Яндекса за 1-й кв. 2022 г.

• операционные результаты Fix Price, РУСАЛа и En+ за 1-й кв. 2022 г.

• советы директоров Магнита и En+ обсудят дивиденды за 2021 г.

• собрание акционеров Позитива обсудит дивиденды за 2021 г.

• квартальные отчетности T-Mobile, Qualcomm, Boeing, PayPal, GlaxoSmithKline, Ford Motor, Hess, eBay

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник подскочили примерно на 6%, но приостановили повышение у сопротивлений 2350 и 1000 пунктов соответственно, при преодолении которых следующими целями движения могут стать уровни 2500 и 1065 пунктов. На рынке наметился коррекционный отскок, который пока не говорит о смене основного нисходящего тренда.

Рубль накануне на Мосбирже изменился менее чем на 0,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс растет в пределах 1%, и расположен в районе 73,50 руб. и 79 руб. соответственно, недалеко от обновленных накануне пиков 73,20 руб. (с декабря 2021 года) и 78,66 руб. (с июня 2020 года).

В среду внешний фон в начале торгового дня не предвещает однозначной динамики российского рынка на открытии, при этом развитию повышения фондовых индексов РФ могут помешать ближайшие сопротивления и сформировавшаяся перекупленность после резкого роста накануне. Приостановка поставок газа ряду европейских стран в целом ожидаема, но может усилить геополитическую напряженность и еще больше ухудшить отношения с Европой, что негативно для настроений. В остальном потенциал краткосрочного отскока у рынка РФ еще есть.