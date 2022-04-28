На российском рынке акций наблюдается мощный двухдневный импульс роста. Индекс МосБиржи на выросших торговых оборотах в среду прибавил еще 4,5%. В сумме за две сессии отскок рынка составил уже 10,8%.

В лидерах роста оказываются прежние аутсайдеры: акции с иностранной пропиской и многие депозитарные расписки.

Из выделенных накануне фаворитов среди иностранных эмитентов лишь бумаги Петропавловска вчера так и не сумели опередить индекс. Остальные показали более сильную динамику. Впрочем, в кейсе Петропавловска есть свои повышенные риски. К тому же цены на золото опустились ниже $1900 за тройскую унцию.

Иллюзия ралли. Из-за роста многих ликвидных акций на 10%+ в течение последних сессий может возникнуть иллюзия полноценного ралли на нашем рынке. Однако это во многом эффект низкой базы. Стоит помнить, что с начала апреля индекс МосБиржи падал почти на 20%, с начала года — на 42%, а с исторических максимумов прошлой осени — на 50%.

По индексу МосБиржи не отыграно даже половины от волны снижения последних недель. В то же время отмечу, что общая картина, конечно же, улучшилась. Любые локальные откаты теперь могут восприниматься частными инвесторами, не успевшими присоединиться к росту, как возможность для покупок. Фактор психологии и рыночного сентимента в новых условиях теперь играет определяющую роль. Влияние частных инвесторов в российских акциях после блокировки нерезидентов стало доминирующим.

В случае уверенного пробоя отметок 2420-2430 п. следующий потенциальный уровень начала коррекции по индексу МосБиржи будет расположен около круглой отметки 2500 п. О масштабе технического отката можно говорить после его начала. Пока потенциал возможной коррекции к прошедшей на этой неделе волне роста оценить сложно. При этом быстрый поход на новые минимумы в текущих условиях выглядит маловероятным.

В то же время стоит сказать, что если речь идет о среднесрочном или долгосрочном горизонте инвестирования, то удержание длинных позиций по-прежнему актуально. Рынок не перекуплен даже после 10%-го подъема с минимумов понедельника. Фокус можно делать не только на экспортерах, но, с учетом крепкого рубля, и на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Как вариант, можно рассматривать пропорцию 60/40.

Инфляция. Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен с 16 по 22 апреля вырос на 0,25%, против +0,2% в предыдущую неделю. Таким образом, приостановилась серия из шести недель замедления инфляции. В годовом выражении показатель инфляции находится около уровня 17,6%.

Вышедшая статистика не меняет наше мнение о том, что ЦБ РФ имеет возможность для более резкого снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании. Базовый вариант предполагает, что регулятор опустит ее с 17% до 15%. Вероятность такого расклада наиболее высокая, учитывая консенсус аналитиков.

Тем не менее у ЦБ есть все основания действовать на опережение и снизить ставку до 13-14%, делая приоритет в пользу ускоренной перестройки экономики, снижения стоимости кредитования и стимулирования процессов импортозамещения. Проблема инфляции в текущей беспрецедентной ситуации вторична. Если фокусироваться именно на ней, зажимая потребительскую активность высокой ставкой, то в будущем мы все равно получим более высокую инфляцию за счет ограниченности предложения. И с этим бороться высокой ставкой будет уже гораздо сложнее.



На рынке облигаций происходят ожидаемые события. Ралли в ОФЗ приостановилось. Индекс RGBI консолидируется в районе 126-127 п. после мощного роста в предыдущие недели. На данном этапе какого-то существенного апсайда для положительной переоценки средних и длинных ОФЗ в ближайшей перспективе уже не видим.

В это же время опережающими темпами растут корпоративные облигации, отставшие ранее от государственных бумаг. И этот процесс еще не в полной мере завершен. Показательна скорость переоценки ряда крупных заемщиков. Например, еще неделю назад почти все выпуски облигаций ГК Самолет торговались с доходностью к погашению около 20% и выше. Сейчас они все ниже 17,5%.

Этот процесс казался неизбежным после того, как привлекательность ОФЗ резко упала из-за их сильной переоценки. Что будет дальше? По мере дальнейшего снижения доходностей по корпоративным бумагам капитал будет постепенно выдавливать на рынок акций.

Как определить, что опережающая динамика корпоративных бондов близка к завершению? Это можно отследить через динамику G-спреда, то есть через разницу доходностей по облигациям компаний и кривой доходностей ОФЗ. Воспользуемся индексом IFX-Cbonds G-Spread. Его спуск к 150-200 б.п. и ниже будет означать возврат к среднеисторическим значениям. А значит, какого-то существенного дисконта уже не будет наблюдаться. Сейчас его котировки около 292 б.п., тогда как еще неделю назад показатель был на уровне 430 б.п.

ЦБ убрал навес спекулянтов из-за конвертации расписок. Банк России для поддержания финансовой стабильности предписал профучастникам-депозитариям осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Эти меры не касаются случаев, если иностранные расписки были приобретены до 1 марта 2022 г.

Причины такого решения в том, что ЦБ зафиксировал тенденцию к приобретению резидентами у нерезидентов из недружественных стран расписок для последующей конвертации и продажи. Это может привести к непропорциональному увеличению предложения локальных акций на рынке, что спровоцирует падение котировок.

Принятые меры позитивны для российского рынка. Они предполагают, что этот навес из конвертируемых расписок будет перевариваться рынком как минимум в течение 500 торговых дней или 2 лет.

Новость положительна для акций российских компаний, у которых были большие программы депозитарных расписок за рубежом. В частности, это затрагивает акции Газпрома, Сбербанка, Норникеля, Новатэка, МТС, Магнита и др.

Комментарии Минфина. Антон Силуанов в среду сделал несколько важных заявлений. Коротко самые интересные и комментарий от нас:

— Вопрос достаточности капитала российских банков пока решается смягчением регулирования, но тема докапитализации кредитных организаций может стать актуальной во второй половине 2022 г. Газпромбанк будет докапитализирован на 50 млрд руб. Комментарий: Информации по ВТБ и Сбербанку нет, но по первому вероятность докапитализации очень высокая.

— Минфин не исключает возможность закупки в Гохран алмазов, которые производит АЛРОСА в этом году. Комментарий: Суммы будут определены позже. Новость лишь умеренно положительна для акций компании. Ранее в кризис 2020 г. такие меры тоже анонсировались, но не были реализованы из-за отсутствия необходимости.

— Ожидается докапитализация Аэрофлота из ФНБ, будет оказана поддержка РЖД и ДОМ.РФ. Комментарий: По Аэрофлоту решение по цене и объему допэмисии будет приниматься на заседании совета директоров 29 апреля. Размытие доли акционеров — вынужденная мера. Влияние на акции будет зависеть от параметров. Общий взгляд по акциям авиаперевозчика преимущественно негативный.

— Минфин не будет делать заимствований на внутреннем рынке на протяжении 2022 г. В следующем году размещение ОФЗ может возобновиться. Комментарий: Отсутствие размещений новых выпусков ОФЗ — позитив для вторичных выпусков, так как объем рынка постепенно будет сжиматься. При прочих равных такая ситуация приведет к чуть более низкой доходности к погашению в ОФЗ, чем она могла бы быть при привычном еженедельном размещении выпусков.

— Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2022 г. составит как минимум 1,6 трлн руб. Их заместят не заимствованиями, а деньгами из ФНБ.Комментарий: В условиях перестройки экономики и новых внешних ограничений, касающихся валютных резервов, решение об использовании ФНБ в целях поддержки экономики выглядит абсолютно логичным. Проинфляционное влияние этого момента не так критично.

На валютном рынке ситуация с курсом USD/RUB стабилизировалась. Курс в последние шесть сессий находится в области технической поддержки 71,5-73.

Проливы в сторону 70 в моменте допустимы, но в целом в среднесрочной перспективе давление со стороны экспортеров может постепенно снизиться как за счет восстановления импорта, так и за счет падения продаж commodities на внешних рынках в натуральном выражении. Кроме того, Банк России может и далее смягчать правила валютного контроля, что будет способствовать умеренному ослаблению рубля. К концу года в базовом сценарии курс доллара может быть спокойно выше 80.

Бумаги в фокусе

∙ TCS Group (+21,5%). Самый мощный отскок на рынке, что во многом является результатом эффекта низкой базы. Рост за два дня на 34%. Кроме того, в последние сессии мы видим возврат спроса в бумаги зарегистрированных не в РФ компаний, а также на депозитарные расписки. А TCS Group касаются обе этих тенденции.

После прошедшего отскока пока сдержанные ожидания на краткосрочном горизонте. Смена контроля в пользу менеджмента, а также разговоры о потенциальном выходе из капитала Олега Тинькова обеспечивают повышенную неопределенность в глазах инвесторов. Ранее бумаги торговались с очень высокими мультипликаторами (P/B) относительно среднеотраслевых показателей. Это как раз было обеспечено ожиданиями инвесторов о сохранении опережающих темпов роста бизнеса. Высокая оценка давалась авансом, но сейчас ситуация в экономике резко поменялась. При этом мультипликаторы пока все еще существенно выше отраслевых даже с учетом прошедшего ранее провала котировок TCS.

∙ Глобалтранс (+11,1%). Компания запустила байбэк объемом до 10% от капитала. Решение выступает альтернативой дивидендам. Учитывая переориентацию ряда отраслей в сторону наращивания поставок в Азию, спрос на услуги компании может оставаться высоким. Умеренно позитивный взгляд на перспективы бумаг на горизонте года.

∙ Яндекс (+9,2%). Опубликованы финансовые результаты за I квартал 2022 г. Выручка выросла до 106 млрд руб. (+45% г/г). В это же время скорректированная EBITDA упала на 88%, до 1,3 млрд руб. Прогнозы по показателям в текущей ситуации Яндекс давать не стал. Пока, за исключением сокращения маржинальности, других существенных признаков ущерба для бизнеса в отчете не наблюдается. Более показательным может стать отчет за II квартал, где уже в большей степени могут отразиться трансформационные процессы в отрасли.

Из интересного компания допустила, что рассмотрит возможность листинга на новой иностранной бирже после приостановки торгов в США. Вероятно, речь может идти о крупных азиатских площадках.

После недавней просадки у нас положительный взгляд на горизонте года по акциям Яндекса. Есть все основания для постепенного возврата уверенно выше 2000 руб.

∙ X5 Group (+10,2%). Ритейлер представил достаточно сильные результаты по МСФО за I квартал. Выручка оказалась на уровне сезонно более сильного IV квартала, а показатель EBITDA даже немного превзошел его результат. Это было обусловлено повышенным спросом на потребительские товары в марте, что можно было видеть в отчетах и других ритейлеров. В целом взгляд на компанию остается позитивным. Отмечаем существенный дисконт по мультипликаторам к тому же Магниту. Но проблема с выплатой дивидендов из-за зарубежной прописки все еще не решена, поэтому уверенно говорить о продолжительной опережающей динамике ценных бумаг X5 Group пока сложно.

∙ Fix Price (+2,5%). Опубликованы финансовые результаты. Выручка в I квартале выросла на 21,2% (62,6 млрд руб.). LFL-продажи: увеличились на 11,6%. Нейтральный взгляд на бумаги. По сравнению с другими ритейлерами оценка Fix Price не предполагает существенного апсайда.

∙ Мечел-ао (+6,2%), Мечел-ап (-7,1%). Бумаги начали идти в разную сторону. Причина в дивидендных ожиданиях, которые существенно сократились по префам. Подробности в нашем специальном материале.

Отчеты и важные события

∙ VK, Энел Россия и VEON опубликуют финансовые результаты за I квартал 2022 г.

∙ РусГидро и Юнипро опубликуют отчеты по РСБУ за I квартал 2022 г.

∙ OKEY и Группа Мать и Дитя опубликуют операционные результаты за I квартал 2022 г.

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЦМТ за 2021 г. Дивдоходность около 6%.

∙ В четверг состоится заседание совета директоров Банка Санкт-Петербург. В повестке есть вопрос дивидендов.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Merck, Intel, McDonalds, Sanofi, Caterpillar, Eli Lilly, Comcast и др.