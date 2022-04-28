В среду на рынке ОФЗ преобладали продажи длинных бумаг и покупки коротких. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет выросла на 5 — 15 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%.

Давление на цены среднесрочных и длинных гособлигации оказало ослабление ожиданий темпов снижения ключевой ставки ЦБР после объявления обновлённого макроэкономического прогноза и параметров антикризисного бюджета на этот год. По прогнозам МИНЭКа, инфляция в этом году составит 20,7%, падение ВВП будет 8,8% (сильнее, чем в 2020 и 2009 годах). С учетом увеличения госрасходов на 4 трлн руб. в этом году ожидается дефицит 1,6 трлн руб. Увеличение госрасходов выступает проинфляционным фактором, с учетом которого ЦБР может замедлить темпы снижения ключевой ставки.

При этом А. Силуанов, подтвердил ранее озвученный тезис о том, что Правительство не планирует размещать новый госдолг в этом году. Погашение обращающихся бумаг будет происходить за счет ФНБ. Ожидаемое сокращение объема ОФЗ в обращении в этом году на 1,0 трлн руб. стимулировало покупки коротких бумаг.

Опубликованные вчера данные по недельной инфляции сигнализируют о стабилизации ситуации. Рост потребительских цен за неделю по 22 апреля составила 0,25% по сравнению с 0,20%, 0,66% и 0,99% в предыдущие три недели. Годовая инфляция осталась на уровне предыдущей недели 17,6-17,7%.

Данные по инфляции сегодня окажут нейтральное влияние на рынок рублевых облигаций. До завтрашнего заседания ЦБР по ставке ждем консолидации цен ОФЗ около достигнутых уровней.