Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в первой половине дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов сессии и изменились менее чем на 0,5%. Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные результаты и прогнозы таких компаний как Microsoft, Visa и Google, а также ждали более активной на макроэкономические события второй половины недели, в то время как фондовые индексы располагалась у очередных целей среднесрочного снижения (район 4150 пунктов по S&P 500).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1% перед публикацией первой оценки ВВП США за 1-й квартал, которая, впрочем, скорее всего покажет замедление роста с 6,9% до 1,1% к/к при усилении инфляционного давления с 7,1% до 7,3% г/г.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. В регионе на фоне актуализации энергетических сложностей преобладает неуверенность. В четверг при этом выйдут предварительные данные по потребительской инфляции Германии, которые, вероятно, покажут её замедление в апреле с 7,3% до 7,2% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,75% после подтверждения Банком Японии намерения покупать гособлигации в неограниченных количествах, что продолжает усиливать нисходящее давление на йену. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,3%. Китайские индексы преимущественно прибавляют в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после повышения менее чем на 0,5% накануне. Рынок пребывает в неуверенности у сопротивлений 106 долл. и 101,50 долл. соответственно, и ждет в том числе новостей о возможном нефтяном эмбарго против РФ, которые могут и не поступить на этой неделе. В ближайшие дни так или иначе должна определиться судьба среднесрочного тренда, пока же рынок продолжает колебания в диапазоне.

События дня:

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)

• предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15.00 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• предварительный ВВП США в 1-м кв. 2022 г. (15.30 мск)

• операционные результаты OKEY, United Medical Group за 1-й кв. 2022

• финансовые результаты Газпрома, РусГидро, Энел России, Евраза, Юнипро за 1-й кв. 2022 г.

• совет директоров ЛУКОЙЛа

• совет директоров банка "Санкт-Петербург" обсудит дивиденды за 2021 г.

• квартальные отчетности Apple, Amazon.com, Mastercard, Eli Lilly, Merck&Co, Intel, McDonald's, Caterpillar, Twitter

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду к завершению дня ускорили рост и подскочили почти на 5%, стремясь к сопротивлениям 2500 и 1065 пунктов соответственно. В целом на рынке наметился явный импульс к краткосрочному повышению, который вполне может сохраниться в четверг, но у важных сопротивлений возможна фиксация прибыли, особенно с учетом отсутствия значимых фундаментальных улучшений.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 2% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, менее чем на 1%, и расположен в районе 73,50 руб. и 78,20 руб. соответственно, недалеко от многомесячных максимумов этой недели 72,52 руб. (с ноября 2021 года) и 77,61 руб. (с июня 2020 года).

В четверг внешний фон в начале торгового дня не препятствует развитию восходящего движения российского фондового рынка, который, однако, вскоре может столкнуться с краткосрочными сопротивлениями. В четверг инвесторов ждет шквал квартальных отчетностей. В частности, до открытия торгов о росте чистого убытка в 1-м квартале по МСФО в 22 раза сообщила VK, при этом выручка эмитента увеличилась на 9%. По ходу дня ожидаются квартальные результаты Газпрома, РусГидро, Энел России, Евраза, Юнипро, а также пройдут советы директоров ЛУКОЙЛа и банка "Санкт-Петербург".