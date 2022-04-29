Основными аргументами в пользу такого решения стали замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стабилизация курса рубля и финансовой системы, спад экономической активности и необходимость улучшить условия кредитования. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 18-23%

В последние две недели данные Росстата указывают на замедление недельной инфляции до 0,20-0,25%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 17,6%. Банк России сообщил о том, что благодаря укреплению рубля инфляционные ожидания населения в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте.

Отметим, что реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) стала ещё более отрицательной. Как и в 2014-15 гг., Банк России после резкого повышения ключевой ставки постепенно смягчает монетарную политику по мере адаптации финансовой системы к геополитическому шоку.

Курс рубля и доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, граждане вернули средства на депозиты благодаря повышенным ставкам, структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей.

Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях и теперь «видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году». Полагаем, что далее регулятор будет снижать ставку шагами от 0 до 50 б.п. в зависимости от динамики инфляции, экономики и рисков для ценовой и финансовой стабильности.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в этом году на уровне 12,5-14% и 9-11% — в следующем году. Мы ожидаем, что к концу этого года ключевая ставка может опуститься до 11-12% годовых. В следующем году цикл смягчения монетарной политики, вероятно, продолжится по мере замедления инфляции и на конец 2023 года ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 8-9%.