Российский фондовый рынок в среду возобновит торги после длинных выходных. Торговая активность может быть выше средней.

Для определения динамики нашего рынка после продолжительных пауз ранее мы всегда смотрели на то, как в неторговые для нас дни закрывался ориентированный на Россию ETF VanEck Vectors Russia (RSX). Но теперь после заморозки торгов по российским депозитарным распискам на западных площадках этот индикатор уже не работает.

Поэтому помимо общего фона остается оценивать лишь динамику сырьевых товаров. При этом тенденции на ключевых западных рынках акций по большому счету не важны. Корреляция индекса МосБиржи с американским S&P 500 по понятным причинам резко снизилась. Он теперь не является привычным поводырем.

В первые два дня недели цены на нефть снизились незначительно, потеряв 2%. Сегодня торги Brent проходят чуть выше $105 за баррель. В это же время индекс Bloomberg Commodity Index просел всего на полпроцента.

Курс USD/RUB завершал последнюю сессию на Мосбирже в районе 71. Однако во вторник на межбанковском рынке Forex пара опускалась до 66. Целиком полагаться на эти цифры в качестве ориентира не стоит. Все-таки это офшорный рынок с меньшей ликвидностью, чем на Мосбирже.

Тем не менее даже если старт торгов в среду пройдет около 70 по доллару, то это уже не совсем комфортные уровни для акций российских экспортеров. В случае дальнейшего укрепления рубля они могут временно выглядеть слабее рынка.

Впрочем, на дистанции до конца года взгляд на перспективы рубля с текущих отметок весьма сдержанный. Негативное влияние на него окажут как сокращение экспортных поставок энергоносителей, так и снятие ряда мер по валютному контролю, о которых в пятницу упоминала Эльвира Набиуллина. Кроме того, по мере дальнейшего ужесточения ДКП мировыми ЦБ в целом сырьевые цены к концу года могут быть ниже.

Очередной пакет. В последние дни ключевой темой стало обсуждение в ЕС уже шестого пакета санкций в отношении РФ, включая поэтапный отказ от покупок нефти, нефтепродуктов и газа. Он может быть представлен уже на этой неделе. Подобное решение в перспективе негативно для бумаг всего нефтегазового сектора, учитывая высокую долю европейского рынка в структуре экспорта. Полная переориентация поставок в другие регионы мира за короткий промежуток времени является крайне сложной задачей, так что начавшийся спад в добыче может продолжиться.

Ответные санкции. Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Санкционный список иностранных лиц должен быть утвержден в течение 10 дней Правительством РФ. Среди мер в том числе указывается запрет на поставки сырья в пользу тех, кто попал под ограничения. Это важный момент, который может повлиять на российских экспортеров. Ждем подробной информации по этой теме.

По индексу МосБиржи в среду сложно рассчитывать на уверенное продолжение роста из-за сложившихся условий. Крепкий рубль и санкционные риски могут оказать давление на голубые фишки. Подъем выше технического сопротивления 2500 п. сегодня выглядит маловероятным.

В то же время если говорить о среднесрочных перспективах, то взгляд на наш рынок в целом положительный. Пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 14% встречаем с оптимизмом. Фокус регулятора временно смещается на поддержку экономики, а инфляционные риски вторичны. По мере снижения ставок в банках и уже упавших доходностей по ОФЗ и далее по корпоративным облигациям спрос постепенно будет перетекать в акции.

Рынок акций США за понедельник-вторник в преддверии заседания ФРС вырос на 1% по индексу S&P 500. Это движение пока воспринимается лишь в качестве временного отскока. Общая картина по американскому рынку акций остается слабой. В понедельник перед началом отскока были обновлены минимумы с мая прошлого года. Сценарий возобновления спуска к минимумам выглядит высоковероятным в условиях выросших рисков стагфляции.

Точкой отмены негативного сценария с новыми волнами снижения выступает район 4370-4390 п. Пока котировки S&P 500 ниже, в приоритете вариант сползания индекса вниз.

Сегодня в центре внимания заседание ФРС. Как ожидает большинство аналитиков, американский регулятор повысит ставку на 50 б.п. до 0,75-1,00%. Важны комментарии по поводу дальнейшей политики. Сейчас на рынке сложился консенсус, что в ходе июньского заседания ФРС поднимет ставку еще на 75 б.п. Параллельно уже в ближайшее время начнется сокращение баланса, что продолжит оказывать давление на американский долговой рынок, а значит и акции.

Бумаги в фокусе

∙ Акции банковского сектора могут быть под давлением из-за рисков санкций. В том числе это касается Сбербанка. Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза включает отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Борель. Боррель не уточнил, о каких именно банках идет речь. Ранее в середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что под новые санкции может попасть Сбербанк. Аналогичную информацию от своих источников на опубликовал Bloomberg. На текущий момент Сбербанк находится под секторальными санкциями, но сохраняет возможность обмениваться информацией через SWIFT.

∙ TCS Group. За выходные появилось несколько публикаций основателя компании Олега Тинькова, которые вряд ли сегодня помогут бумагам выглядеть на уровне или сильнее рынка. Наоборот, расписки TCS, скорее всего, в среду будут среди аутсайдеров.

∙ МосЭнерго. Компания опубликует отчет за I квартал 2022 г. по МСФО.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты CVS Health, Booking Holdings, Regeneron Pharmaceuticals, Uber, Marriott, Moderna, Pioneer Natural Resources и др.