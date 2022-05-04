На решение ЦБР снизить ключевую ставку до 14% (-300 б.п.) и обновленный макроэкономический прогноз рынок ОФЗ в пятницу отреагировал умеренными покупками. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,2%. Доходность ОФЗ срочностью 2-7 лет снизилась на 5 — 10 б.п., а коротких — немного выросла.

Более сильное снижение ключевой ставки, чем ожидал рынок, было нейтрально воспринято инвесторами поскольку прогноз регулятора по ставке на второе полугодие 2022 оказался немного выше ожиданий. По прогнозам ЦБР, инфляция по итогам этого года будет в диапазоне 18 — 22%, а в следующем 5,0 — 7,0%.

Среднее значение ключевой ставки до конца года прогнозируется на уровне 11,7 — 14,00% годовых, в следующем 9,0 — 11,0%.

В пресс-релизе отмечено, что "Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году". Мы считаем, что возможное смягчение денежно-кредитной политики до обозначенного ЦБР уровня уже учтено в ценах ОФЗ. Гособлигации с погашением в декабре этого года торгуются с доходностью 11,3% годовых, а более длинные бумаги с доходностью в диапазоне 9,9 — 10,3%. На этой неделе ожидаем, что рублевые гособлигации будут торговаться в боковом диапазоне.