Цены на нефть во вторник снизились, главным образом из-за опасений по поводу спроса. На дневном графике Brent котировки не смогли пройти наклонное сопротивление, но продолжают консолидироваться под ним, что говорит о возможности пробоя при улучшении настроений. Внимание рынка сосредоточено на Китае, который продолжает бороться с COVID-19, а также на европейской политике в отношении российской нефти. Вчера вечером в США вышли предварительные оценки по запасам топлива от API, сегодня официальные данные представит EIA.

Китай продолжает бороться с COVID-19 в рамках политики "нулевой терпимости". Вслед за Шанхаем ограничения введены в Пекине. Пока это частичные ограничения, которые не так болезненны для экономики, но ситуация может ухудшиться. С начала апреля заболеваемость в стране стабильно растет. Китай является вторым крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов в мире, поэтому замедление спроса в стране может оказать влияние на общемировой баланс на нефтяном рынке.

Евросоюз продолжает работать над шестым пакетом антироссийских санкций, который может включать ограничения на торговлю нефтью. Сегодня президент Еврокомиссии может сообщить, какие конкретно меры могут быть приняты. За последние дни было много противоречивых высказываний, посвященных этому вопросу, что говорит о наличии сложностей в процессе согласования со всеми членами ЕС.

Наиболее вероятным выглядит частичный запрет на импорт российской нефти для одних стран и план поэтапного снижения зависимости для других. Судя по динамике нефтяных котировок, участники рынка не ожидают радикальных решений, так что краткосрочно объем российских поставок в ЕС может оставаться на текущем уровне.

Американский институт нефти (API) вчера сообщил о снижении запасов нефти на 3,5 млн барр. против ожидаемых 1,2 млн барр. Запасы бензина и дистиллятов могли снизиться на 4,5 млн и 4,46 млн барр. Данные говорят о высоком спросе, что позитивно для цен на нефть. Однако оценка API является приблизительной. Рынок больше доверяет официальной статистике от EIA, которая представит данные сегодня в 17:30 по МСК.

Сегодня с утра фьючерсы Brent растут на 0,9% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются в районе $105,9 за баррель.