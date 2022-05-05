В среду цены на нефть подскочили на фоне представленного плана по отказу от российской нефти в ЕС и более мягкой, чем ожидалось, риторики ФРС США. Фьючерсы на Brent пробили большой треугольник на дневном графике и закрепились над наклонным сопротивлением, что дает повод ожидать дальнейшего движения. Ближайшей целью может выступить зона $115-116 за баррель. В дальнейшем рост может продолжиться, поскольку дефицит поставок может нарастать.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза начать поэтапный отказ от российской нефти. От нефти предлагается отказаться в течение 6 месяцев, от нефтепродуктов — до конца 2022 г. Отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, могут растянуть этот процесс до конца 2023 г. Также Еврокомиссия рассматривает варианты запрета для европейского бизнеса на участие в транспортировке российской нефти.

Ранее S&P Global публиковал инфографику, наглядно демонстрирующую зависимость отдельных стран от российских поставок нефти и нефтепродуктов. Жидкие углеводороды из России занимают долю 25% в европейском импорте. Среди крупных европейских поставщиков можно выделить Великобританию (9%) и Норвегию (8,5%). Также крупные поставки идут из Казахстана (8,9%), Нигерии (7,7%) и Саудовской Аравии (5,9%).

Поставки нефти из РФ в 2021 году оценивались примерно в 3 млн б/с, и еще 1,5 млн б/с приходится на нефтепродукты. Если предположить, что ЕС по большей части удастся реализовать предложенный план, то к концу 2022 г. поставки нефти из РФ в ЕС составят менее 1 млн б/с. Это значит, что 2 млн б/с нефти и 1,5 млн б/с нефтепродуктов придется переориентировать в Азию и на внутренний рынок. Тот объем, который переориентировать не удастся, уйдет с рынка за счет сокращения добычи.

Скачок цен на нефть на вчерашней сессии может объясняться тем, что рынок стал более пессимистичен в отношении российской добычи в 2022 году. На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил, что российская добыча в 2022 г. может сократиться на 17%. В апреле российская добыча нефти и газового конденсата могла сократиться на 8,8%. По данным Коммерсанта, сильнее всего, почти на 20%, упала добыча у Роснефти.

По итогам очередного заседания ФРС США регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. Риторика была более мягкой, чем можно было ожидать в условиях разгона инфляции, что поддержало оптимизм на фондовых рынках и охладило доллар США. Отсутствие жесткости ФРС и коррекция по индексу DXY стали позитивным драйвером для нефти и других commodities.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,3 млн барр., что расходится как с ожиданиями аналитиков (-0,8 млн барр.), так и с предварительной оценкой API (-3,5 млн барр.). Рост коммерческих запасов произошел на фоне увеличения чистого импорта на 0,5 млн б/с до 2,76 млн б/с и выпуска из стратегических резервов 3,1 млн барр. Добыча осталась на уровне 11,9 млн б/с, но это с учетом округления. Вероятно, в диапазоне между 11,85 и 11,95 млн б/с какой-то небольшой рост имел место.

Спрос на нефтепродукты остается сильным: запасы бензина и дистиллятов снизились на 2,2 и 2,3 млн барр., соответственно. Загрузка НПЗ на прошлой неделе снизилась с 90,3% до 88,4%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились на 350 тыс. б/с, до 19,5 млн б/с.

Статистика в целом выглядит нейтральной. Объем накопленных запасов ниже, чем объем выпущенных из SPR, в то время как запасы нефтепродуктов продолжают убывать. Расхождение с ожиданиями аналитиков несет негативный психологический эффект, но на графике реакции практически не наблюдается.

Сегодня с утра фьючерсы Brent растут на 0,4% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются в районе $110,6 за баррель.