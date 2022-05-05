Российский фондовый рынок к середине дня удерживалcя в плюсе, следуя за улучшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск вырос на 1,21%, до 2401,86 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,72%, до 1144,41 пункта. Повышению помогало также промедление ЕС с введением шестого пакета санкций против России.

Рубль на Форекс к середине дня оставался у максимумов с февраля 2020 года к доллару и евро, прибавляя в пределах 2%, и располагался у 65 руб. и 69 руб. соответственно. На Мосбирже российская валюта росла менее чем на 1%, находясь у 66 руб. и 70 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Белуги (+6,61%), гдр TCS Group (+3,19%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,52%), котировки Магнита (+2,32%), обыкновенные акции Селигдара (+2,17%), обыкновенные акции Мечела (+2,18%) и бумаги Полиметалла (+1,53%).

Котировки TCS Group в четверг росли в рамках коррекции после падения предыдущих дней.

Золотодобытчики же восстанавливались вслед за ценами на золото, которые после заседания ФРС и ослабления доллара отступили от минимума с середины февраля и вернулись к психологически важной отметке 1900 долл./унц.

С технической точки зрения акции Полиметалла пытаются отступить от минимума с мая 2019 года, но все же в четверг не устояли у внутридневных пиков, а среднесрочно остаются в сильном нисходящем тренде. Краткосрочно ADX дневного графика указывает на возможность смены настроений на «бычьи», но наращивать "лонги" как минимум до закрепления выше сопротивления 820 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) было бы рискованно. При позитивном сценарии (который, вероятно, будет сопровождаться повышением цен на золото к 2000 долл./унц.) бумаги могут отскочить в район 990 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). При более негативном же рискуют обновить недавний минимум 680 руб. и стремиться к 645 руб. Вслед за этим котировки могли бы найти поддержку у важных долгосрочных уровней 570 руб. и 505 руб. (минимумы с 2018 года).

В лидерах снижения находились бумаги Совкомфлота (-2,10%), привилегированные акции Мечела (-1,75%), котировки Аэрофлота (-0,96%) и гдр X5 Retail Group (-0,90%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,5%, отвоевывая потери предыдущего дня после позитивной реакции американских бирж на итоги заседания ФРС. Настроения также поддерживали сильные квартальные результаты таких эмитентов как Shell, ArcelorMittal и Anheuser-Busch InBev. В самом регионе Банк Англии в четверг ожидаемо повысил процентную ставку с 0,75% до 1%, при этом окончательные индексы деловой активности Великобритании за апрель показали ускорение темпов роста в секторе услуг и общего индикатора, оправдывая ужесточение денежно-кредитной политики. Производственные заказы Германии в марте тем временем упали на 4,7% м/м (ожидалось —1,1%), указывая на слабость крупнейшей экономики еврозоны.



Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его максимумов и прибавляли около 0,5%, оставаясь выше поддержек 109 долл. и 106,50 долл. соответственно. Инвесторы ждали подтверждения планов ЕС по вводу нефтяного эмбарго против России, на фоне чего цены пытались вернуться к апрельским пикам 114,79 долл. и 109,05 долл. соответственно. ОПЕК+ на очередном заседании в четверг при этом, скорее всего, примет решение об увеличении нефтедобычи на 400 тыс. барр./день в июне — нейтрально для рынка.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,5%, корректируясь после сильного роста накануне и отступая от района краткосрочного сопротивления 4340 пунктов. Инвесторы оптимистично восприняли сигнал ФРС о вероятном повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов (а не на 75 пунктов, как опасались некоторые) на ближайших заседаниях, но все же рынки ждет неминуемое ужесточение денежно-кредитных условий.

События дня:

• заседание мониторингового комитета ОПЕК+

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• выступление главы Банка Англии Бейли (16.15 мск)

• заседание Совбеза ООН по Украине

• ЕС продолжит обсуждение санкций против России

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за апрель 2022 г.

• финансовые результаты Энел России за 1-й кв. 2022 г. по РСБУ

Рынок внутри дня

Общий настрой: На российских биржах в четверг преобладал оптимизм, при этом на этот раз рост наблюдался и по рублевому индексу Мосбиржи, который, однако, продолжал движение в рамках краткосрочного диапазона 2360-2500 пунктов. Долларовый РТС благодаря сильному рублю обновил максимум с 22 февраля и стремился к 1150 пунктам. День в случае отсутствия санкционных новостей также вполне может завершиться на оптимистичной ноте. В США тем временем может пройти фиксация прибыли после оптимистичной реакции на итоги заседания ФРС.