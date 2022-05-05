После вчерашних распродаж отечественный рынок акций смог немного отыграть свои потери, преимущественно при поддержке технических факторов. Новых ярких новостей для развития динамики не было, ввиду чего спрос на бумаги был сегментирован и преимущественно формировался на наиболее ликвидны "фишки" рынка. Отметим, что сегодня проходило заседание ОПЕК+ на котором было принято решение о продолжении увеличения добычи нефти на плановые 432 тыс. баррелей в сутки, что в целом позитивно отразилось на нефтяных котировках.

Толкали индекс вверх акции Газпрома (+1,8%) и заметно перепроданные ЛУКОЙЛА (+2,4%), поддерживаемые ростом цен на энергоносители. Также в лидерах роста были бумаги Yandex (+2,7%) бустером для которых, в том числе, стало решение США об исключении из-под санкций сделок с РФ, связанных с защитой интеллектуальной собственности. В лидерах роста также был сектор телекоммуникаций (МТС: +2,4%; МГТС: +2,6%), индекс которого пересек середину полос боллинджера снизу и смог закрепиться в его верхнем диапазоне.

Из идейных акций выделим Мечел (+4,0%), поддержку которому оказывают растущие цены на уголь из-за заметных перебоев с поставками сырья в АТР из-за аномальной жары. Другие компании преимущественно не демонстрировали яркой динамики за исключением малоликвидных бумаг.

Из аутсайдеров торгов отметим бумаги строительного сектора (ЛСР: —1,7%; Самолет: —1,4%), которые ранее выглядели "лучше" рынка из-за введенных послаблений к льготной ипотеке правительством РФ.

Технически индекс МосБиржи завтра может продолжить рост вплоть до отметки 2520 пунктов. Однако свои коррективы в рост индекса могут внести новости о готовящемся шестом пакете санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может затронуть ограничение поставок на энергоносители.