Российский рынок акций в четверг завершал день повышением обоих индексов на фоне отсутствия новостей о новых санкциях. Индекс Мосбиржи к 18.00 вырос на 1,16%, до 2400,76 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,26%, до 1139,29 пункта. Долларовый индикатор на фоне сохранения курса рубля на повышение поднялся к новому максимуму с 22 февраля.

Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 1% против доллара и евро, располагаясь у 66,40 руб и 69,90 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли около 2% и находились у 65 руб и 69 руб соответственно, у очередных минимумов с февраля 2020 года.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали акции НМТП (+5,19%), обыкновенные акции Мечела (+3,86%), котировки Белуги (+3,67%), акции ИнтерРАО (+3,44%), банка "Санкт-Петербург" (+2,70%) и Яндекса (+2,53%).

В лидерах снижения находились котировки Совкомфлота (-2,53%), привилегированные акции Мечела (-2,22%), бумаги ЛСР (-1,81%) и котировки Аэрофлота (-1,35%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли около 2,5-4,1%, отступая от района краткосрочных сопротивлений во главе с высокотехнологичным сектором. Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 3%, обновив очередной пик с 2018 года. Тон ФРС по итогам прошедшего накануне заседания изначально не показался инвесторам слишком жестким, но все же регулятор намерен повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов уже на июньском заседании, что ограничивает аппетит к рисковым активам, провоцируя новые продажи. Пятница тем временем отметится публикацией ключевого отчета по рынку труда США за апрель: ожидается некоторое замедление темпов роста занятости при стабильном росте зарплат, что вряд ли повлияет на монетарную политику страны.

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов изменялся менее чем на 0,1%, растеряв весь внутридневной прирост, который обеспечивался позитивными квартальными результатами таких эмитентов как Shell, ArcelorMittal и Anheuser-Busch InBev. В остальном Банк Англии в четверг ожидаемо повысил процентную ставку с 0,75% до 1%, а окончательные индексы деловой активности Великобритании за апрель показали ускорение темпов роста в секторе услуг и общего индикатора, оправдывая ужесточение денежно-кредитной политики. Производственные заказы Германии в марте тем временем упали на 4,7% м/м (ожидалось —1,1%), указывая на слабость крупнейшей экономики еврозоны, а в пятницу инвесторов могут ожидать данные о сокращении промышленного производства страны в аналогичном периоде на 1% м/м.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1%, тем не менее отступив от внутридневных пиков 113,95 долл (с апреля текущего года) и 111,34 долл (с марта текущего года) соответственно. Цены на американский сорт, таким образом, сделали заявку на выход наверх из диапазона последних недель с перспективой движения к следующей психологически важной отметке 115 долл. Сигнал подтвердится при завершении сессии выше сопротивления 109 долл. ОПЕК+ в четверг сохранила планы по умеренному увеличению нефтедобычи в июне (на 432 тыс барр/день), что наряду с ожиданиями новых санкций ЕС против России способствовало страхам еще более ограниченного предложения на рынке.

Рынок завтра

Общий настрой: В четверг на мировые фондовые биржи вернулся уход от риска, который обеспечивался во многом волатильностью американских площадок, теряющих весь прирост после заседания ФРС накануне. Западные инвесторы на фоне ужесточения денежно-кредитных условий нервничают, в то время как российский рынок смог вырасти в отсутствии новостей о санкциях со стороны ЕС (ожидаются до 9 мая). Изменений в технической картине по рублевому индексу Мосбиржи, впрочем, не произошло: индикатор до закрепления выше 2500 пунктов остается в «боковике», а долларовый РТС отвоевал все потери с начала спецоперации благодаря укреплению российской валюты.

События дня:

• промышленное производство Германии в марте (09.00 мск)

• ключевой отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)

• выступления представителей Банка Англии и ФРС (в течение дня)